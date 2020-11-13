Невідомі 13 листопада у Монреалі захопили офіс компанії Ubisoft. За попередньою інформацією, заручниками стали щонайменше 10 людей.

На місце події вже прибула поліція. Про це повідомляє The Postmillennial.

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Людей вивели на даху будівлі. Інформації про постраждалих, на щастя, немає.

Зверніть увагу! Ubisoft – французька компанія, яка розробляє ігри. Зокрема, легендарну серію "Assassin's Creed".

Наразі правоохоронці проводять спецоперацію. Жителів Монреаля просять обходити вулиці поблизу Ubisoft. Деякі ЗМІ повідомляють, що поліцейські прибули у будівлю, розташовану по сусідству з офісом Ubisoft.

Працівників компанії поліцейські нібито спершу вивели на дах, а тоді звеліли їм їхати додому. Очевидці у мережі розповідають, що бачили, як з будівлі виходили люди з піднятими руками.

Один із керівників Ubisoft написав у твітері, що з його командою все гаразд. Спецоперацію проводять у сусідній будівлі.

Ok here. In another building altogether. Stay safe everyone. https://t.co/IOiEP2iA8b — Darby McDevitt (@DarbyMcDevitt) November 13, 2020

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють: невідомі, які захопили офіс, вимагають викуп.

Поліція підтвердила спецоперацію у районі, однак жодних деталей силовики наразі не розкрили.

Невідомі захопили офіс Ubisoft: дивіться відео