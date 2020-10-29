Невідомий з ножем напав на консульство Франції в Саудівській Аравії: є поранений
У місті Джидда, що в Саудівській Аравії, 29 жовтня, невідомий чоловік з ножем напав на консульство Франції. Відомо про одного пораненого охоронця.
Нападника вже затримала місцева поліція. Про це повідомляють місцеві телеканали Sky News Arabia та Al Madina у твітері.
Раніше Чоловік з ножем напав на людей у церкві в Ніцці: обезголовив чоловіка та жінку, багато поранених
За даними місцевих журналістів, охоронця госпіталізували. Він відбувся легкими пораненнями і його життю ніщо не загрожує.
Що відомо про низку терористичних атак у Франції
Кривава різанина в Ніцці
Все почалося з того, що 29 жовтня у французькій Ніцці невідомий чоловік з ножем напав на людей у церкві. Він вбив трьох прихожан, одному з яких відрізав голову. Після нападу поліція поранила чоловіка, а згодом і затримала його.
Мер Ніцци Крістіан Естрозі заявив, що цей напад – це терористичний акт і назвав його "ісламським фашизмом".
Дивіться відео з місця нападу на людей у Ніцці
Інцидент в Авіньйоні
Згодом в Авіньйоні, що на південному сході Франції, чоловік з ножем намагався атакувати поліцейських. Нападник погрожував перехожим і вигукував "Аллах Акбар" . Правоохоронці відкрили вогонь, від отриманих поранень він помер.