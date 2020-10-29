У місті Джидда, що в Саудівській Аравії, 29 жовтня, невідомий чоловік з ножем напав на консульство Франції. Відомо про одного пораненого охоронця.

Нападника вже затримала місцева поліція. Про це повідомляють місцеві телеканали Sky News Arabia та Al Madina у твітері.

Раніше Чоловік з ножем напав на людей у церкві в Ніцці: обезголовив чоловіка та жінку, багато поранених

За даними місцевих журналістів, охоронця госпіталізували. Він відбувся легкими пораненнями і його життю ніщо не загрожує.

Що відомо про низку терористичних атак у Франції

Кривава різанина в Ніцці

Все почалося з того, що 29 жовтня у французькій Ніцці невідомий чоловік з ножем напав на людей у церкві. Він вбив трьох прихожан, одному з яких відрізав голову. Після нападу поліція поранила чоловіка, а згодом і затримала його.

Мер Ніцци Крістіан Естрозі заявив, що цей напад – це терористичний акт і назвав його "ісламським фашизмом".

Дивіться відео з місця нападу на людей у Ніцці

8h50 grand déploiement des forces de l'ordre à #NotreDame à #Nice. Des coups de feu entendus. pic.twitter.com/SiuOhAeRG8 — Ivan Blanco (@ivanblancovilar) October 29, 2020

Інцидент в Авіньйоні

Згодом в Авіньйоні, що на південному сході Франції, чоловік з ножем намагався атакувати поліцейських. Нападник погрожував перехожим і вигукував "Аллах Акбар" . Правоохоронці відкрили вогонь, від отриманих поранень він помер.