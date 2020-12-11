Невідомий скоїв теракт у Росії біля будівлі ФСБ: є постраждалі – відео
У Росії 11 грудня біля регіональної будівлі ФСБ у республіці Карачаєво-Черкесія стався теракт. Наразі відомо про 6 постраждалих.
Усі постраждалі отримали уламкові поранення. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.
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Деталі інциденту
- Вранці до поліції зателефонував невідомий. Він повідомив, що біля будівлі ФСБ помітили підозрілий пакунок.
- Поліцейські прибули за вказаною адресою. Там до них кинувся невідомий.
- Він штовхнув одного з силовиків, а тоді підбіг до будівлі ФСБ та підірвався.
- Терорист загинув на місці події.
Теракт міг вчинити член одного з екстремістських угрупувань, повідомляє російський Інтерфакс.
За попередніми даними, інцидент стався у селі Учкекен.
Одним із постраждалих внаслідок теракту є заступник відділу експертно-криміналістичного центру МВС у Карачаєво-Черкеській республіці Аскре Абдуразаков. За даними телеграм-каналу LIFE SHOT, він перебуває у стані середньої тяжкості.
Теракт біля будівлі ФСБ у Росії: дивіться відео
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