У Росії 11 грудня біля регіональної будівлі ФСБ у республіці Карачаєво-Черкесія стався теракт. Наразі відомо про 6 постраждалих.

Усі постраждалі отримали уламкові поранення. Про це повідомляє телеграм-канал Mash.

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Деталі інциденту

Вранці до поліції зателефонував невідомий. Він повідомив, що біля будівлі ФСБ помітили підозрілий пакунок.

Поліцейські прибули за вказаною адресою. Там до них кинувся невідомий.

Він штовхнув одного з силовиків, а тоді підбіг до будівлі ФСБ та підірвався.

Терорист загинув на місці події.

Теракт міг вчинити член одного з екстремістських угрупувань, повідомляє російський Інтерфакс.

За попередніми даними, інцидент стався у селі Учкекен.

Одним із постраждалих внаслідок теракту є заступник відділу експертно-криміналістичного центру МВС у Карачаєво-Черкеській республіці Аскре Абдуразаков. За даними телеграм-каналу LIFE SHOT, він перебуває у стані середньої тяжкості.

Теракт біля будівлі ФСБ у Росії: дивіться відео