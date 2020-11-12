У швейцарському місті Біль 12 листопада відбулася перестрілка між місцевою поліцією та чоловіком, якого підозрюють у вбивстві. За даними місцевих ЗМІ, поранення отримали 2 людей.

Деталі інциденту

Спецоперація у центрі міста триває вже декілька годин. Вулицю Ваффенгассе закрили для перехожих. Про це повідомляє Blick.

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Інцидент стався близько 18:00 у четвер (12 листопада – 24 канал). За свідченнями очевидців, двоє людей отримали поранення і лежать на землі,

– мовиться у повідомленні.

Люди розповідають, що чули щонайменше 5 пострілів. Наразі поліція проводить спецоперацію, однак деталей про неї не розкривають.

Зверніть увагу! За минулі дні у Білі сталася низка злочинів. Зокрема, у поліції підтвердили вбивство 3 людей.

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