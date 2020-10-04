Цього року організатори конкурсу Comedy Wildlife Photography Awards оголосять переможців в онлайн 22 жовтня. З усіх надісланих робіт до фіналу пройшли 44 знімки.

Премія Comedy Wildlife Photography Award була заснована професійними фотографами Полом Джойнсоном-Хіксом і Томом Саллама. Крім того, вони також є захисниками природи. На сайті вже є фіналісти фотоконкурсу.

Читайте також Тварини можуть покращувати імунітет: цікаве дослідження

Цей конкурс має на меті наголосити на надзвичайно важливій проблемі збереження дикої природи та показати, що вона може бути дуже кумедною!

Організатори також підкреслюють, що захисником природи можна бути з дому. Наприклад: уникати одноразового посуду, підтримувати малий бізнес, вирощувати рослини.

10 найкумедніших фото

На цьому фото ведмедик вочевидь не очікував, що впаде.



Фіналіст премії 2020 року / Фото comedywildlifephoto.com

Здається, ніби птах вирішив зробити собі манікюр.



Фіналіст премії 2020 року / Фото comedywildlifephoto.com

А цей птах напевно розмірковує про щось глобальне.



Фіналіст премії 2020 року / Фото comedywildlifephoto.com

Таке фото кумедних жирафів точно підніме вам настрій!



Ці жирафи точно вміють позувати для фото / Фото comedywildlifephoto.com

На цьому фото папуга очевидно намагається щось розказати.



Папуги / Фото comedywildlifephoto.com



Мавпа, яку хтось чимось розсмішив / Фото comedywildlifephoto.com



Дуже усміхнена риба / Фото comedywildlifephoto.com

А ці два леви виглядають як учні з останніх парт, які завжди про щось перешіптуються та сміються.



Леви – пліткарі / Фото comedywildlifephoto.com

А ось і правопорушник спійманий на місці злочину!



Птах-правопорушник / Фото comedywildlifephoto.com

Ця черепаха очевидно чимось дуже незадоволена.



Неввічлива черепаха / Фото comedywildlifephoto.com