Держбюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі про закупівлю Міноборони України неякісних бронежилетів для армії. Сума збитків для держбюджету України склала майже 42 мільйони гривень.

Слідчі територіального управління Бюро в Києві повідомили про завершення досудового розслідування. Про це повідомляє пресслужба ДБР. Радимо ознайомитись Справа бронежилетів Марченка: що про це відомо Результати розслідування Слідство встановило, що посадовці Міністерства оборони України закупили неякісні бронежилети марки "Корсар МЗС-1-4", які не відповідають технічним вимогам і фактично прострілюються.

При цьому чиновники і представники компанії постачальника знали, що за умови намокання під час дощу в бронежилетах змінюється молекулярна структура і вони втрачають свою куленепробивну властивість.

Встановлена ​​сума збитків держбюджету України в результаті закупівлі неякісних бронежилетів склала понад 40 мільйонів гривень. Справа неякісних бронежилетів для ЗСУ: головне Влітку ми нулого року ДБР викрило посадовців Міноборони на закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів для війська. Це відбулось під керівництвом генерал-майора Дмитра Марченка.

Наразі вісьмом особам повідомлено про підозру в цій справі. Шестеро з них перебували на керівних посадах в Міноборони під час скоєння злочину.

Також підозру отримав власник компанії "Темп-3000" Юрій Євтушенко. Саме його фірма виробляла бронежилети "Корсар", неякісну партію яких закупило Міністерство оборони. Зверніть увагу! Раніше ветерани та волонтери переконували, що "справа Марченка" – суто політична та спрямована на те, аби прибрати з Міноборони офіцерів, які намагаються покращити армію.



Критики існуючої армійської структури вважають, що Марченко та його підлеглі дійсно відповідали за контроль якості бронежилетів, але слідство поверхнево поставилось до того, аби розібратись у суті справи.