Неякісні бронежилети для армії: ДБР завершило розслідування і назвало шокуючу суму збитків
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Держбюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі про закупівлю Міноборони України неякісних бронежилетів для армії. Сума збитків для держбюджету України склала майже 42 мільйони гривень.
Слідчі територіального управління Бюро в Києві повідомили про завершення досудового розслідування. Про це повідомляє пресслужба ДБР.
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Результати розслідування
- Слідство встановило, що посадовці Міністерства оборони України закупили неякісні бронежилети марки "Корсар МЗС-1-4", які не відповідають технічним вимогам і фактично прострілюються.
- При цьому чиновники і представники компанії постачальника знали, що за умови намокання під час дощу в бронежилетах змінюється молекулярна структура і вони втрачають свою куленепробивну властивість.
- Встановлена сума збитків держбюджету України в результаті закупівлі неякісних бронежилетів склала понад 40 мільйонів гривень.
Справа неякісних бронежилетів для ЗСУ: головне
- Влітку ми нулого року ДБР викрило посадовців Міноборони на закупівлі 11 тисяч неякісних бронежилетів для війська. Це відбулось під керівництвом генерал-майора Дмитра Марченка.
- Наразі вісьмом особам повідомлено про підозру в цій справі. Шестеро з них перебували на керівних посадах в Міноборони під час скоєння злочину.
- Також підозру отримав власник компанії "Темп-3000" Юрій Євтушенко. Саме його фірма виробляла бронежилети "Корсар", неякісну партію яких закупило Міністерство оборони.