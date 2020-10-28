Рішення Конституційного суду про скасування статті 366 частина 1 – відповідальність за незаконне декларування – це нищівний удар по всій антикорупційної системі України. Це означає, що обнуляється весь сенс впровадження електронних декларацій держслужбовців і сенс роботи Національного агентства з протидії корупції. Далі читайте російською мовою.

Зеленский боится дать отпор заказчику "95 квартала".

По данным Цензор.Нет, более 200 дел Национального антикоррупционного бюро связаны с недостоверным декларированием. После вступления в силу решения КС, c чиновников снимается ответственность за нарушения.

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О каком пожизненном заключении для коррупционеров может задавать вопросы Зеленский, если отмена статьи 366 не позволит коррупционеров даже оштрафовать?

КС и ОАСК работают против Украины, но на Коломойского

Решение Окружного админсуда по увольнению директора НАБУ – это просто циничное издевательство над государством. Обвиненные в коррупции НАБУ судьи приняли решение об увольнении директора НАБУ! Ну как может существовать такой суд – это же оскорбление для государства?

КС и ОАСК проявили полную безответственность и просто наплевал на государственные интересы и на антикоррупционную реформу.

А Офис президента выпустил сегодня такое скромное заявление, будто ничего страшного не произошло: "предупреждаем всех, кто так или иначе заинтересован в разрушении наших антикоррупционных органов, от спекуляций и попыток создать государству институциональные проблемы".

А кто же это заинтересован? Почему его нельзя назвать? Почему президент не может принять какие-то меры?

А вот "Слуга народа" Егор Чернев назвал вещи своими именами: "Это антигосударственный мятеж в чистом виде в интересах Коломойского и олигархов с ОПЗЖ, ведь именно "За майбутнє" и ОПЗЖ сделали представление в КСУ. Считаю, что Конституционный суд своим решением потерял легитимность, если не юридическую, то в глазах народа фактическую, и это гораздо важнее. А потому его состав должен быть заменен, а антикоррупционная реформа восстановлена. От наших западных партнеров поступают четкие сигналы, что Украина может потерять поддержку союзников".

КС и ОАСК продолжают атаки против НАБУ, Высшего антикоррупционного суда, Фонда гарантирования вкладов, Национального банка. Политическое и судебное давление против всех, кто принимал участие в деле "Приватбанка" в ущерб интересам Игоря Коломойского возрастает. Большинство судей (но не все, по счастью), назначенных при Януковиче и Порошенко, оказались людьми коммерческими. Но воли их менять у новой власти нет – они чувствуют защиту.

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Что должен сделать Зеленский?

ОАСК находится в сфере влияния "Оппозиционной платформы", и на этом фронте у Коломойского с Медведчуком общие интересы в этом вопросе.

Удары по НАБУ и по антикоррупционной инфраструктуре направлены на срыв программы сотрудничества с МВФ.

Из-за невыполнения Украиной обязательств по меморандуму о сотрудничестве с МВФ, государство не может получить следующие транши кредита, и это не дает возможности закрыть чудовищный бюджетный дефицит – более 150 миллиардов.

Коломойский показывает Западу, что договоренности с Зеленским невозможны без договоренности с ним. Коломойский показывает Зеленскому, что является самостоятельным центром влияния, который требует еще больших полномочий.

Пока первый помощник президента Сергей Шефир ездит на доклады к Коломойскому, говорить о самостоятельности президента не приходится. Через Шефира Коломойский напоминает Зеленскому, что он сидит на крючке – ведь со счетов "Приватбанка" шли гонорары "95 кварталу".

Что делать президенту? Определиться. Если Зеленский думает, что можно продолжать петлять между угрозами, и говорить, когда выгодно, мол, я ни причем к судам, я не вмешиваюсь – так зачем было обещать реформы и борьбу с коррупцией народу? Главная реформа в государстве – реформа правосудия.

Что делать?

1. У президента есть большинство в Верховой Раде – необходимо срочное принятие законопроекта о перезагрузке Конституционного суда. Ведь это судьи назначены при Порошенко, при Януковиче – почему же их там продолжает держать новая власть?

2. Петиция о ликвидации Окружного административного суда набрала 25 тысяч голосов, и Зеленский должен подать законопроект о ликвидации ОАСК и передачи его функций в Верховный суд, чего требует от нас меморандум с МВФ. Этот суд вообще не реформирован со времен Януковича – один законопроект и все.

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3. Вызвать Ивана Баканова и поставить задачу завершить экспертизу по определению ущерба в деле "Приватбанка". Экспертиза по "Приватбанку" лежит без движения уже целый год в экспертном центре СБУ.

Законность статьи 366 должна быть в полном объеме восстановлена.

Это не личный вопрос для президента – это субъектность нашего государства, это уважение к власти, это отношения с нашими союзниками.