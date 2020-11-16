Міністр охорони здоров’я Максим Степанов прокоментував чутки про своє ймовірне звільнення з посади. Так, він зауважив, що має конструктивні, робочі відносини з президентом Зеленським. А ось нардепів, які поширюють інформацію про його відставку, він звинуватив у тому, що вони "причетні до того стану медицини, в якому вона перебуває зараз".

Зауважимо, що про ймовірну майбутню відставку Степанова заговорив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк. Він натякнув, що відповідне рішення вже погоджене і в Офісі Президента, і в Кабміні. Ба більше – лікарняний, на який пішов міністр, нібито є підтвердженням майбутнього звільнення. Степанов в ефірі одного з українських телеканалів поспішив прокоментувати такі чутки, пише 24 канал.

Раніше У Зеленського погодили відставку глави МОЗ Степанова, – нардеп

"В мене абсолютно конструктивні нормальні робочі відносини з президентом України. Сьогодні була селекторна нарада, яку проводив Володимир Олександрович, тому все абсолютно нормально і в робочому порядку", – сказав він.

Степанов також прокоментував заяву Железняка про те, що нібито є необхідна кількість голосів у парламенті для його звільнення.

Железняк і взагалі фракція "Голос" – це "серйозне" джерело інформації, і в мене своє ставлення до цієї партії, до цієї фракції, деяких її членів, тим паче багато хто з членів цієї партії дотичний до того стану медицини, в якому вона перебуває зараз... Зрозуміло, я для них незручний міністр, і тому вони, мені здається, почали ініціювати мою відставку вже на наступний день після мого призначення,

– підсумував міністр без жодної конкретики.

Раніше у профільному комітеті Ради, попри заяви Железняка і волонтерки Сухорукової, кажуть, що не розглядали тему звільнення голови МОЗ. Відповідного питання на порядку денному у парламенті поки немає.

Що передувало цій ситуації:

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 листопада отримав позитивний тест на коронавірус. Відтак, наразі урядовець перебуває на самоізоляції.

Вже 16 листопада нардеп Ярослав Железняк повідомив, що в Офісі Президента й Кабміні погодили відставку очільника МОЗ Максима Степанова. За його словами, ще 13 листопада у Кабінеті Міністрів підписали документ, який розпочне процес звільнення міністра, через що він почав екстрено шукати голоси проти власної відставки.

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