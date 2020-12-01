У Житомирі не будуть проводити місцеві свята з приводу Нового року. У місті прикрасять ялинку, проте ні ярмарок, ні інших відповідних заходів – не буде. Водночас місто готове дотримуватись обмежень щодо локдауну на зимові свята.

Якщо ситуація в країні складна – жорсткий карантин потрібно вводити, проте економіка локдауну не витримає. Про це в ефірі 24 каналу повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.

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Мер міста зауважив, що бізнес, який готувався до новорічних свят, буде мати величезні збитки і 8 тисяч гривень не зможуть компенсувати втрати.

Також міський голова Житомира зазначив, що локдаун треба було вводити з початку грудня, як це зробили у Європі. Наразі відповідні обмеження не є ефективними в Україні, адже люди їх не дотримуються, сказав він.

Рішення щодо карантину вихідного дня

Сергій Сухомлин зазначив, що локдаун вихідного дня – цілком незрозуміле рішення, яке не дасть ніяких результатів. Він був категорично проти відповідних обмежень у вихідні. Водночас Сухомлин повідомив, що статистика щодо захворюваності на добу у місті – викликає багато запитань.

Ми зробили тестування серед працівників усіх шкіл Житомира. Виявилось, що 40% людей або перехворіли, або вже хворіють – і це набагато більше, ніж офіційна статистика,

– сказав мер міста.

За його словами, беручи до уваги відповідні цифри, розрахунки та рішення місцевої влади, ймовірно, були б зовсім іншими.

Довідка. Станом на 30 листопада у Житомирській області лабораторно підтверджено 29 911 випадків COVID-19. За період пандемії 497 людей померли, одужали – 18 752.

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