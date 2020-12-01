Ні ярмарок, ні новорічних свят: мер Житомира розповів про локдаун у місті
У Житомирі не будуть проводити місцеві свята з приводу Нового року. У місті прикрасять ялинку, проте ні ярмарок, ні інших відповідних заходів – не буде. Водночас місто готове дотримуватись обмежень щодо локдауну на зимові свята.
Якщо ситуація в країні складна – жорсткий карантин потрібно вводити, проте економіка локдауну не витримає. Про це в ефірі 24 каналу повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин.
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Мер міста зауважив, що бізнес, який готувався до новорічних свят, буде мати величезні збитки і 8 тисяч гривень не зможуть компенсувати втрати.
Також міський голова Житомира зазначив, що локдаун треба було вводити з початку грудня, як це зробили у Європі. Наразі відповідні обмеження не є ефективними в Україні, адже люди їх не дотримуються, сказав він.
Рішення щодо карантину вихідного дня
Сергій Сухомлин зазначив, що локдаун вихідного дня – цілком незрозуміле рішення, яке не дасть ніяких результатів. Він був категорично проти відповідних обмежень у вихідні. Водночас Сухомлин повідомив, що статистика щодо захворюваності на добу у місті – викликає багато запитань.
Ми зробили тестування серед працівників усіх шкіл Житомира. Виявилось, що 40% людей або перехворіли, або вже хворіють – і це набагато більше, ніж офіційна статистика,
– сказав мер міста.
За його словами, беручи до уваги відповідні цифри, розрахунки та рішення місцевої влади, ймовірно, були б зовсім іншими.
Ймовірний локдаун в Україні: коротко
- 30 листопада в Офісі Президента відбулася нарада, де чільник МОЗ Максим Степанов озвучив пропозицію ввести карантин з 2 січня, щоб дати підприємцям "закрити рік".
- Водночас у ЗМІ з'явилась інформація, що карантин планують ввести з 23 грудня по 15 січня.
- У листопаді уряд запровадив карантин вихідного дня через сподівання уникнути повного локдауну.
- Очільник фракції "Слуга народу" Давида Арахамії розповів, що в уряді ведуть перемовини щодо запровадження "інтелектуального" локдауну.
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