Місцевий Чорнобиль: як виглядає і чим небезпечне хвостосховище під Дніпром – фото
Неподалік від Дніпра розташоване хвостосховище Придніпровського хімічного заводу. Це місце – доволі небезпечне, адже багато років там залишали небезпечні відходи.
Хвостосховище під Дніпром називають також "місцевим Чорнобилем". Журналісти "Інформатора" показали, який вигляд воно має зверху.
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Колючий дріт, знаки радіаційної небезпеки, штучні горби протирадіаційного захисту, сміття і запустіння – антураж цього місця,
– описують вони місцину.
Що відомо про небезпечне хвостосховище під Дніпром
- Хвостосховище Придніпровського хімічного заводу розташоване за 20 кілометрів від Дніпра. Воно також відоме під назвою "База С". Раніше ця територія суворо охоронялася.
- З 1949 по 1991 роки в Кам'янському на Придніпровському хімічному заводі переробляли уранові руди з усіх родовищ колишнього Радянського Союзу для виготовлення уранового оксидного концентрату.
- За весь цей час навколо підприємства складували небезпечні відходи, які розподілили на кілька хвостосховищ загальною площею 2,68 мільйона метрів квадратних: "Західне", "Центральний Яр", "Південно-Східне", "Дніпровське" і "Сухачівське" (1 й 2 секції), "База С" на околиці Дніпра, "ДП-6", "Лантанова Фракція".
Хвостосховище під Дніпром / Фото "Інформатор"
- У цих місцях накопичилося близько 42,33 мільйона тонн небезпечних відходів.
- У 2015 році вчені провели дослідження – оцінили радіаційну небезпеку хвостосховищ заводу. Найнебезпечнішою для населення була визнана "База С", а для підземних вод і річки Дніпро найбільшу загрозу становить хвостосховище "Дніпровське". Станом на вересень 2018 року на "Базі С" залишалося 28 тисяч 850 тонн небезпечних відходів.
- Мешканців області та зацікавлених сталкерів просять не вирушати туди на екскурсію. Місцевість небезпечна та насичена радіоактивними відходами.
Небезпечне хвостосховище під Дніпром: відео
Що таке хвостосховище?Це комплекс спеціальних споруд та обладнання, які призначені для складування або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відвальних відходів збагачення корисних копалин.
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