Неподалік від Дніпра розташоване хвостосховище Придніпровського хімічного заводу. Це місце – доволі небезпечне, адже багато років там залишали небезпечні відходи.

Хвостосховище під Дніпром називають також "місцевим Чорнобилем". Журналісти "Інформатора" показали, який вигляд воно має зверху.

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Колючий дріт, знаки радіаційної небезпеки, штучні горби протирадіаційного захисту, сміття і запустіння – антураж цього місця,

– описують вони місцину.

Що відомо про небезпечне хвостосховище під Дніпром

Хвостосховище Придніпровського хімічного заводу розташоване за 20 кілометрів від Дніпра. Воно також відоме під назвою "База С". Раніше ця територія суворо охоронялася.

З 1949 по 1991 роки в Кам'янському на Придніпровському хімічному заводі переробляли уранові руди з усіх родовищ колишнього Радянського Союзу для виготовлення уранового оксидного концентрату.

За весь цей час навколо підприємства складували небезпечні відходи, які розподілили на кілька хвостосховищ загальною площею 2,68 мільйона метрів квадратних: "Західне", "Центральний Яр", "Південно-Східне", "Дніпровське" і "Сухачівське" (1 й 2 секції), "База С" на околиці Дніпра, "ДП-6", "Лантанова Фракція".

Хвостосховище під Дніпром / Фото "Інформатор"

У цих місцях накопичилося близько 42,33 мільйона тонн небезпечних відходів.

У 2015 році вчені провели дослідження – оцінили радіаційну небезпеку хвостосховищ заводу. Найнебезпечнішою для населення була визнана "База С", а для підземних вод і річки Дніпро найбільшу загрозу становить хвостосховище "Дніпровське". Станом на вересень 2018 року на "Базі С" залишалося 28 тисяч 850 тонн небезпечних відходів.

Мешканців області та зацікавлених сталкерів просять не вирушати туди на екскурсію. Місцевість небезпечна та насичена радіоактивними відходами.

Небезпечне хвостосховище під Дніпром: відео