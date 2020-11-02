Передвиборі перегони в США ще не добігають кінця, але наближаються до кульмінації. Розповідаємо, чого очікувати та як стежити за фіналом історії протистояння Трампа та Байдена.

3 листопада 2020 року у США відкриються дільниці, щоб прийняти бажаючих віддати свій голос за когось з восьми офіційно зареєстрованих кандидатів в президенти США (так, у бюлетені не лише Трамп та Байден! – 24).

Рейтинги Вибори у США 2020: Байден все ще попереду

Незважаючи, що більше 90 млн американців вже проголосували поштою, явка очікується чи не найвищою за всю історію демократичних виборів в країні. 24 канал розповідає, як слідкувати за процесом та чого очікувати у ніч виборів.

Що відбуватиметься в ніч виборів і далі

Протистояння Трампа та Байдена виходить на фінішну пряму / КолажSlugger O'Toole

Американці підуть голосувати, обирати президента США, Палату Представників Конгресу та частину його Сенату. Так, ці вибори не лише про Білий Дім.

​Читайте ще Вибори президента США: як голосують та обирають американці

Можливо, будуть повідомлення про деякі проблеми на дільницях (через пандемію, адміністрацію Трампа, технічні проблеми і т.д.). Але зазвичай вибори в Сполучених Штатах проходять прозоро. Навряд чи ми дізнаємось переможців у всіх штатах одночасно – повсюди різна система підрахунку, плюс не забуваймо про бюлетені, які будуть надіслані поштою.

На східному узбережжі вибори закінчаться о 19:00 за східним часом (2:00 у Києві вже 4-го листопада). А, наприклад, на Алясці – о 1:00 годині ночі за східним часом (8:00 ранку у Києві 4-го листопада). Більшість демократів будуть голосувати поштою, республіканці ж традиційно будуть "штурмувати" дільниці.

Так, перші показники можуть бути на користь Дональда Трампа, але потім все може змінитися (або Дональд таки виграє, цього відкидати теж не можна – 24). Процес має назву – "червоний міраж". Наприклад, у Пенсильванії. Зворотній процес, кращий для Байдена – у Техасі та Флориді. Це так званий "синій зсув". Але не варто забувати, що це лише частина голосів і наприкінці все може змінитися.

Ми знаємо, що деякі штати традиційно голосують за демократів або республіканців. Якщо вони не "хиткі", то переможця там передбачити легше. Тож основа увага буде прикута до тих, де голоси можуть "перегорнути" всю шахівницю.

​Актуально "Синя Стіна" на виборах США: як демократи планують виграти у Трампа

А поки не надійдуть звідти результати, прогнозувати хто виграв – марне витрачання сил та емоцій. Деякі виборчі комісії вповноважені рахувати голоси, що прийшли поштою вже, інші – лише після власне виборів. Від цього залежить швидкість отримання даних.

Особливо це стосується Флориди та Пенсильванії – двох найбільш важливих "хитких" штатів. Техас хоч і не входить до цього переліку (принаймні, це визнано не всіма – 24) має 38 голосів у Колегії Виборців, тож представлятиме собою поле битви.

Перші ранні прогнози вже можна буде почути, але не факт, що їм можна буде вірити. Проблема – постать Трампа. Він пообіцяв оголосити про свою перемогу, якщо попередні результати будуть на його користь. Як було зазначено вище, це – цілком ймовірний сценарій, який може запустити кризу виборчої ночі.

Підрахунок бюлетенів та вирішення всіх суперечок може тривати до 8-го грудня, а подекуди – раніше.

Слідкувати та не посивіти: як пережити ніч виборів у США

Вибори завжди процес дуже емоційний, але не варто емоціям брати гору /Колаж CNN

Як зазначено вище, навряд чи переможець стане відомий відразу. Також варто пам'ятати, що власне народне голосування – не кінець процесу, а лише його кульмінація. Далі вибір народу мають затвердити в Колегії Виборців.

​Трамп та села Сільська Америка та головний штат Трампа: як республіканці будуть атакувати на виборах

Американські гірки вже заїжджають на схил, спинити їх неможливо. Пандемія коронавірусу внесла свої корективи, тож процес явно затягнеться.

На тих, хто слідкує за процесом, звалиться ще більше інформації, ніж зазвичай. Не вся вона буде правдивою, тож краще утриматись від попереднього аналізу та довіряти лише джерелам, у яких ви впевнені. Не піддаватися радості чи смутку, якщо вболіваєте за якогось конкретного кандидата. На наступний день все ще може змінитися докорінно.

Перші результати – неофіційні, тож придавати їм забагато ваги не варто. ЗМІ можуть перебільшувати, бажаючи зібрати більше переглядів. Тож відображення ситуації з їхнього боку не завжди повністю об'єктивне. Як, до речі, і пости у соцмережах. Особливо це стосується постів з боку Дональда Трампа про перемогу або фальсифікацію з боку команди Байдена.

Втручання у вибори з боку Ірану, РФ чи КНР можливе, навіть очікуване з боку спецслужб. Але навряд чи вони дійдуть до рівня зриву виборчого процесу. Президент Трамп, зі свого боку, цілком здатен не визнати результати, якщо програє. І цього теж треба бути готовими.

Це важливо Флорида, Кароліна та феномен Арізони: чи зможуть демократи виграти на півдні США

Існує вірогідність, що справа дійде до суду. Сам президент готовий дійти аж до Верховного Суду, де віднедавна має консервативну та вірну йому більшість. Судова тяганина вже йде в Техасі, де Республіканці хочуть викинути з підрахунку 120 тисяч голосів. Подібну ситуацію не гріх очікувати й в інших штатах (контрольована Трампом пошта США робила перепони на всьому шляху дострокових виборів – 24).

На вулицях можуть бути протести, вираження невдоволення з обох таборів. Це нормально для ситуації відразу після дня виборів. Є очікувана загроза від пов'язаних з Трампом озброєних людей (таких як "Proud Boys" та інші). Продаж зброї в США за час пандемії різко зріс. Не можна виключати, що її не пустять в хід.

Битва за бюлетені, як повідомляв NYT, може цілком дійти до грудня місяця. 78 днів з дня виборів до інавгурації будуть непростими. Видання Axios визначило цей період як "нація, яка направляється у вогняний шторм". Тут варто пам'ятати, що хто б не виграв вибори у США, Україні треба зберегти статус важливого союзника США у Східній Європі та двопартійну підтримку в Конгресі.