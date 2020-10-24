24 жовтня, після кількаденної тиші, столицю самопроголошеної республіки Нагірного Карабаху Степанакерт (Арцах) обстріляли азербайджанські збройні сили. Жертв, на щастя, вдалося уникнути.

Житлові квартали міста обстріляли вночі із РСЗО "Смерч". Про це повідомили в Міністерстві надзвичайних ситуацій невизнаної республіки. Інформацію також підтвердив прессекретар президента Ваграм Погосян на своїй фейсбук-сторінці.

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Що відомо про нічний обстріл Степанакерта

За словами очевидців, над містом спочатку звучали сирени. А згодом по Степанакерту випустили близько 10 снарядів. Обстріл тривав близько пів години.

Пізніше місцева влада повідомила, що в результаті обстрілу жертв вдалося уникнути.

Натомість один зі снарядів пошкодив газопровід. На місці інциденту почалася пожежа, яку загасили до ранку.

Офіційний Азербайджан цю інформацію наразі не коментував.

Відео наслідків обстрілу Степанакерта вночі 24 жовтня:

Ще одне відео "Радіо Свобода" зі зруйнованого обстрілами Степанакерта:

Коротко про ситуацію в Нагірному Карабасі 24 жовтня

У ніч на 24 жовтня у Нагірному Карабаху тривали бої з різною інтенсивністю. Азербайджанські військові сили вивели з ладу склади зброї, боєприпасів і пального вірменської сторони.

Азербайджан заявив про наступ. У Міноборони Азербайджану повідомили, що бойові дії тривають на всій протяжності фронту.

На Губадлінському напрямку фронту азербайджанські підрозділи, ймовірно, збили бойовий літак військово-повітряних сил Вірменії.

Зверніть увагу! Перемир'я, оголошене 17 жовтня, є другою спробою встановити режим припинення вогню відтоді, як 27 вересня в регіоні поновилися масштабні бойові дії. Угода, укладена за посередництва Росії тижнем раніше, не змогла зупинити найбільшу з 1990-х років ескалацію бойових дій.



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