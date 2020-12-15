Жорсткий локдаун в Нідерландах: що заборонили в країні
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 14 грудня оголосив про закриття всіх шкіл та другорядних магазинів щонайменше на 5 тижнів через боротьбу з коронавірусом. Обмеження діятимуть до 19 січня 2021 року.
Локдаун в країні запровадили дуже швидко, щоб уникнути панічних покупок у магазинах. Про це повідомляє EURONEWS.
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Прем’єра освистали
У понеділок, 14 грудня, вдень у магазинах, музеях і навіть кав'ярнях, які продають коноплю, утворилися довжелезні черги.
В Амстердамі утворилися черги біля магазинів напередодні локдауна / Фото EURONEWS
Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо всю серйозність наших рішень прямо перед Різдвом,
– сказав він у телевізійному зверненні.
У той час під його офісом в Гаазі зібрались протестувальники, які свистіли, гриміли каструлями й сковорідками.
Що забороняється у Нідерландах
- Зібрання людей, в тому числі вдома.
- Виняток стануть 3 дні на період Різдва, коли будуть дозволені зустрічі трьох дорослих.
- Людям радять залишатися вдома, не їздити на роботу і якомога частіше уникати контактів з іншими людьми.
- Прем’єр також закликав мешканців країни відкласти міжнародні подорожі до 15 березня 2021 року.
Які заклади закрили і які працюють
З 15 грудня до 19 січня закрили всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси. Школи будуть закритими до 18 січня. Водночас супермаркети, банки й аптеки залишаться відкритими.
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