Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 14 грудня оголосив про закриття всіх шкіл та другорядних магазинів щонайменше на 5 тижнів через боротьбу з коронавірусом. Обмеження діятимуть до 19 січня 2021 року.

Локдаун в країні запровадили дуже швидко, щоб уникнути панічних покупок у магазинах. Про це повідомляє EURONEWS.

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Прем’єра освистали

У понеділок, 14 грудня, вдень у магазинах, музеях і навіть кав'ярнях, які продають коноплю, утворилися довжелезні черги.



В Амстердамі утворилися черги біля магазинів напередодні локдауна / Фото EURONEWS

Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо всю серйозність наших рішень прямо перед Різдвом,

– сказав він у телевізійному зверненні.

У той час під його офісом в Гаазі зібрались протестувальники, які свистіли, гриміли каструлями й сковорідками.

Що забороняється у Нідерландах

Зібрання людей, в тому числі вдома.

Виняток стануть 3 дні на період Різдва, коли будуть дозволені зустрічі трьох дорослих.

Людям радять залишатися вдома, не їздити на роботу і якомога частіше уникати контактів з іншими людьми.

Прем’єр також закликав мешканців країни відкласти міжнародні подорожі до 15 березня 2021 року.

Які заклади закрили і які працюють

З 15 грудня до 19 січня закрили всі громадські місця, включаючи дитячі садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси. Школи будуть закритими до 18 січня. Водночас супермаркети, банки й аптеки залишаться відкритими.

Зверніть увагу! За час пандемії у Нідерландах коронавірусом інфікувалися понад 600 тисяч людей. Не змогли побороти хворобу 10 тисяч нідерландців. Значне збільшення кількості хворих зафіксували після 5 грудня, напередодні дня Святого Миколая. В цей день у Нідерландах люди обмінюються подарунками.