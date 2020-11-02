У ніч з 1-го на 2 листопада в Нідерландах сталася аварія поїзда метро. Він виїхав за межі захисного бар'єру станції, через що повис на висоті в декілька метрів.

Після того, як поїзд прибув на наземну станцію De Akkers у Роттердамі, він не зміг зупинитися. Про це повідомляє Associated Press.

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Водночас поїзд проламав огорожу на рейках та поїхав у бік закінчення залізничних шляхів. Відповідні шляхи обриваються на висоті приблизно у 8 метрів над поверхнею землі. Машиністу не вдалося зупинити поїзд, тому перший вагон виїхав за межі платформи.



Машиністу не вдалося зупинити поїзд / Фото AP

Як "хвіст кита" врятував поїзд

У кінці лінії метро в Роттердамі встановлений артоб'єкт у вигляді 2 хвостів китів. Зрештою одна зі скульптур зупинила поїзд і не дала йому впасти з висоти. Він залишився на одному з хвостових плавників, відомих як "чепури".



Одна зі скульптур зупинила поїзд / Фото AP

Місцева поліція повідомила, що машиніст не постраждав, а пасажирів у вагонах не було – поїзд прямував в депо. Архітектор скульптури Мартен Струйс сказав одному з нідерландських видань, що задоволений тим, що його робота, ймовірно, врятувало життя машиністу.



Місцева поліція повідомила, що машиніст не постраждав / Фото AP

Влада закликала утриматися від відвідування станції, щоб не заважати роботі аварійно-рятувальних бригад.