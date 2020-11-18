Коли 2020 триває: у Нідерландах люди отримали листи із загадковим порошком – фото, відео
У Нідерландах відразу в 9 містах невідомі розіслали дивні листи з порошком. Їх отримали працівники місцевих готелів та офісів.
На щастя, внаслідок дивного інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє NOS.
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Листи з порошком виявили щонайменше в дев'яти місцях країни, повідомляє поліція. Зокрема, у 2 готелях та 2 офісах в Амстердамі та лікарні у Роттердамі,
– мовиться у повідомленні.
Наразі не вдалося встановити, який саме порошок надіслали у листах. На місцях знахідок працювали поліцейські та пожежні бригади.
Де знайшли дивні листи
- у редакціях газет;
- у видавництві;
- у готелях;
- у лікарні;
- у промисловій садибі.
У Нідерландах розіслали дивні листи з порошком / Фото Rijnmond
У Нідерландах розіслали дивні листи з порошком / Фото Rijnmond
У Нідерландах невідомі розіслали дивні листи з порошком: дивіться відео
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