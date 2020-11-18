У Нідерландах відразу в 9 містах невідомі розіслали дивні листи з порошком. Їх отримали працівники місцевих готелів та офісів.

На щастя, внаслідок дивного інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє NOS.

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Листи з порошком виявили щонайменше в дев'яти місцях країни, повідомляє поліція. Зокрема, у 2 готелях та 2 офісах в Амстердамі та лікарні у Роттердамі,

– мовиться у повідомленні.

Наразі не вдалося встановити, який саме порошок надіслали у листах. На місцях знахідок працювали поліцейські та пожежні бригади.

Де знайшли дивні листи

у редакціях газет;

у видавництві;

у готелях;

у лікарні;

у промисловій садибі.



У Нідерландах розіслали дивні листи з порошком / Фото Rijnmond



У Нідерландах розіслали дивні листи з порошком / Фото Rijnmond

У Нідерландах невідомі розіслали дивні листи з порошком: дивіться відео