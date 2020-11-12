В ніч на 12 листопада невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії у Гаазі, що в Нідерландах. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.

Десятки куль лежать на вулиці, а у вікнах та фасаді дипломатичної будівлі їх знайшли щонайменше 20, про це пише NOS.

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Поліція отримала повідомлення про обстріл перед 6:00. Правоохоронці проводять слідчі дії у посольстві. Наразі вони ніяк не коментують причини стрілянини. Постріли вночі почули місцеві жителі, які живуть неподалік.

Спочатку я подумав, що хтось збиває риштування молотком. Пізніше я прочитав, що там стріляли, потім я подумав, шо це все. Був дуже тонкий звук,

– розповів один з них.

Ще одну сусідку розбудили від сну. "Я відразу прокинулася і зрозуміла, що це постріли. Мій чоловік намагався заспокоїти мене, сказав, що це феєрверк. Але я так не думала", – зауважила вона.

У Гаазі обстріляли посольство Саудівської Аравії / Фото Regio15

Обстріл посольства Азербайджану в Україні