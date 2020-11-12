У Гаазі обстріляли посольство Саудівської Аравії: знайшли десятки куль – фото
В ніч на 12 листопада невідомі обстріляли посольство Саудівської Аравії у Гаазі, що в Нідерландах. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.
Десятки куль лежать на вулиці, а у вікнах та фасаді дипломатичної будівлі їх знайшли щонайменше 20, про це пише NOS.
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Поліція отримала повідомлення про обстріл перед 6:00. Правоохоронці проводять слідчі дії у посольстві. Наразі вони ніяк не коментують причини стрілянини. Постріли вночі почули місцеві жителі, які живуть неподалік.
Спочатку я подумав, що хтось збиває риштування молотком. Пізніше я прочитав, що там стріляли, потім я подумав, шо це все. Був дуже тонкий звук,
– розповів один з них.
Ще одну сусідку розбудили від сну. "Я відразу прокинулася і зрозуміла, що це постріли. Мій чоловік намагався заспокоїти мене, сказав, що це феєрверк. Але я так не думала", – зауважила вона.
У Гаазі обстріляли посольство Саудівської Аравії / Фото Regio15
Обстріл посольства Азербайджану в Україні
- Раніше невідомі обстріляли будівлю консульства Азербайджану у Харкові. Це сталося у ніч проти 7 листопада.
- Стрілянину зафіксували камери відеоспостереження. У будівлі людей не було, тому ніхто не постраждав.
- Мотивом злочину міг стати банер з фотографіями дітей, які загинули внаслідок обстрілу міста Гянджі.
- Нацполіція взяла під охорону всі офіційні представництва Азербайджану та Вірменії в Україні. Деталі – читайте тут.
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