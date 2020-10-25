У голландському зоопарку Діренпарк пара геїв пінгвінів викрала яйця закоханої пари самок пінгвінів. Вони просто намагалися стати батьками й висидіти дитинча самостійно. Це вже не перший такий батьківський потяг у цієї пари самців.

Вони вже раніше забрали яйце ще однієї птиці, але пташеня воно не дало. Про крадіжку цілого гнізда пише видання Daily Mail.

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Крадіжка у зоопарку

Пара африканських пінгвінів викрала ціле гніздо інших птахів. Зараз пінгвіни по черзі висиджують яйця. Однак працівники зоопарку кажуть, що вони також навряд чи вилупляться.

Вони намагалися вилупити яйце іншого птаха, але пташеня не народилось / Фото Oceanografic Aquarium



Взагалі у Діренпарку є 17 пінгвінів. Але пара відважних самців, які викрали гніздо – головна серед інших.



Пара пінгвінів / Фото Dierenpark Amersfoort

Це вже не вперше

У листопаді 2019 року вони вкрали ще одне пташине яйце, але воно не дало пташеня. Тоді пара залишилася бездітною.



Просто дуже хотіли стати батьками / Фото Dierenpark Amersfoort

Довідка. Серед пінгвінів досить поширений гомосексуалізм, тому це цілком нормальне явище. Взагалі одностатеві пари в природі трапляються часто – у понад 450 видах.

Ймовірно, жіноча пара збудує нове гніздо і не боротиметься за своїх дітей. Пінгвіни ж можуть розмножуватись двічі на рік.

Дивіться відео з відважними пінгвінами-викрадачами: