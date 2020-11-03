У Гаазі 3 листопада поновлюються судові слухання у справі про авіакатастрофу рейсу МН17 на Донбасі в 2014 році. З 3 по 5 листопада захист одного з обвинувачених Олега Пулатова викладе заходи розслідування, на які має відреагувати звинувачення. Тим часом у МЗС України вже відреагували на поновлення слухань у справі.

Також глава відомства Дмитро Кулеба взяв участь у відеоконференції з міністрами закордонних справ держав-учасниць спільної слідчої групи з метою обговорення перебігу процесу притягнення до відповідальності винних за збиття літака рейсу МН17. Про це йдеться у повідомленні пресслужби МЗС.

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До яких би політичних маневрів не вдавався винуватець, настання відповідальності за збиття МН17 – неминуче,

– зазначив Дмитро Кулеба, коли міністри обмінювалися думками щодо виходу Росії з тристоронніх консультацій щодо міжнародно-правової відповідальності за збиття літака.

Також Україна поінформувала про динаміку розгляду Міжнародним судом ООН справи щодо притягнення РФ до відповідальності за порушення її зобов’язань за Міжнародною конвенцією про боротьбу із фінансуванням тероризму, що призвело до збиття МН17.

Міністри домовилися продовжувати співпрацю з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Слухання у справі MH17 відновили о 10 ранку за місцевим часом у судовому комплексі "Схіпхол". Зауважимо, що кримінальний процес все ще перебуває на стадії досудового розгляду. Слідкувати за процесом можна в режимі онлайн.

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Більше про справу MH17 та останню інформацію щодо судових слухань по ній читайте за посиланням.



Авіакатастрофа MH17 в цифрах / Інфографіка 24 каналу