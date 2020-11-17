Уряд Нідерландів ухвалив рішення послабити карантинні обмеження. На думку влади, в країні спостерігається тенденція до зниження захворюваності на коронавірус.

Музеям, театрам та басейнам дозволили працювати

Культурним та громадським закладам дозволили знову працювати з 18 листопада. Про це інформує AP.

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Цифри все ще занадто високі, але тенденція на зниження – це добре,

– повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Глава уряду, проте, наголосив, що карантин повинен залишатись, адже всього у середині жовтня у Нідерландів були одні з найгірших показників з COVID-19 у Європі.

Які обмеження послабили

В країні дозволили роботу театрів, музеїв, кінотеатрів, зоопарків.

Запрацюють спортклуби та басейни.

У закритих приміщеннях з місцями для сидіння зможуть перебувати до 30 людей.

На вулиці дозволено спілкуватись та гуляти групами з 4 осіб.

В гості можна запрошувати до 3 людей у день.

Зверніть увагу! Ресторани та бари залишаться зачиненими до середини грудня.

Ми сподіваємося, що зможемо зробити обережний проміжний крок у середині грудня. Є велика потреба відсвяткувати Різдво,

– зазначив міністр охорони здоров'я Уго де Йонг.

Яка ситуація з коронавірусом у Нідерландах

Станом на 17 листопада в Нідерландах заразилися коронавірусом понад 450 тисяч людей. Кількість летальних випадків сягнула більш ніж 8 600 осіб.