Не як усі: в Нідерландах вирішили послабити карантин
Уряд Нідерландів ухвалив рішення послабити карантинні обмеження. На думку влади, в країні спостерігається тенденція до зниження захворюваності на коронавірус.
Музеям, театрам та басейнам дозволили працювати
Культурним та громадським закладам дозволили знову працювати з 18 листопада. Про це інформує AP.
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Цифри все ще занадто високі, але тенденція на зниження – це добре,
– повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.
Глава уряду, проте, наголосив, що карантин повинен залишатись, адже всього у середині жовтня у Нідерландів були одні з найгірших показників з COVID-19 у Європі.
Які обмеження послабили
- В країні дозволили роботу театрів, музеїв, кінотеатрів, зоопарків.
- Запрацюють спортклуби та басейни.
- У закритих приміщеннях з місцями для сидіння зможуть перебувати до 30 людей.
- На вулиці дозволено спілкуватись та гуляти групами з 4 осіб.
- В гості можна запрошувати до 3 людей у день.
Ми сподіваємося, що зможемо зробити обережний проміжний крок у середині грудня. Є велика потреба відсвяткувати Різдво,
– зазначив міністр охорони здоров'я Уго де Йонг.
Яка ситуація з коронавірусом у Нідерландах
Станом на 17 листопада в Нідерландах заразилися коронавірусом понад 450 тисяч людей. Кількість летальних випадків сягнула більш ніж 8 600 осіб.
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