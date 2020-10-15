У Росії 15 жовтня повідомили про рішення в односторонньому порядку припинити переговори щодо відповідальності за крах рейсу MH17. На відповідну заяву відреагував міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок.

Він зауважив, що Нідерланди дуже шкодують про таке рішення російської влади. Про це Блок написав у своєму твітері.

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Згідно з його інформацією, уряд Нідерландів не буде відмовлятися від жодної можливості домогтися справедливості для 298 жертв та їхніх родичів.

"Особливо боляче родичам жертв авіакатастрофи", – написав міністр.