Завдяки розслідуванню Служби розвідки та безпеки Нідерландів вдалось викрити двох російських шпигунів. Вони виявились не просто дипломатами, а й офіцерами Служби зовнішньої розвідки Росії.

Росіяни збирали інформацію у сфері технологій

Дипломатів оголосили персонами нон ґрата. Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на нідерландську розвідку.

Читайте також Трьох проросійських бойовиків оголосили у міжнародний розшук: фото

Один зі шпигунів постачав Москві інформацією про технологію та науку. Інший – відповідав за мережу контактів у сфері високих технологій. Обоє могли похвалитись акредитацією у посольстві Росії у Гаазі.

Нідерланди уже надіслали попередження в ті компанії, з якими працювали росіяни. Серед цих відомств – Служба імміграції та натуралізації.

Зверніть увагу! У Нідерландах пообіцяли, що найближчим часом вишлють шпигунів з країни.

У Данії росіянина теж судитимуть за шпигунство

Зазначимо, що нещодавно шпигунський скандал спалахнув у Данії. Його фігурантом теж став громадянин Росії, який мешкав на данській території. На початку грудня прокурори висунули йому звинувачення у шпигунстві. Сторона обвинувачення просить про позбавлення волі для росіянина та депортацію.