Верховний суд Нідерландів відхилив клопотання Росії про призупинення виконання постанов у справі нафтової компанії ЮКОС. Водночас у Росії таким рішенням суду обурилися та назвали його "необґрунтованим кроком".

Росія позивалася до суду, аби оскаржити рішення про виплату 50 мільярдів доларів компенсації ЮКОСу. Однак судді відхили таку вимогу РФ. Про це мовиться у повідомленні на сайті нідерландського суду.

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Верховний суд сьогодні відхилив запит Росії в межах судового розгляду між Росією і трьома колишніми акціонерами ЮКОСа. Він стосувався припинення виконання арбітражних рішень від 2014 року,

– зазначили у повідомленні.

Реакція Росії

У міністерстві юстиції Росії заявили, що суд Нідерландів неправомірно застосував надто строгий стандарт при оцінюванні шансів на задоволення касаційної скарги.

"Росія продовжить відстоювати свої законні інтереси в Нідерландах та інших юрисдикціях", – зауважили у міністерстві.

Зверніть увагу! Вердикт суду Нідерландів означає, що колишні акціонери ЮКОСу можуть домагатися виплати їм компенсації не чекаючи, поки в справі поставлять остаточну крапку. Слухання щодо провадження відбудуться у суді на початку 2021 року.

Що відомо про справу ЮКОС та Росії