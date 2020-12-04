Нідерландський суд відхилив позов Росії щодо ЮКОСу
Верховний суд Нідерландів відхилив клопотання Росії про призупинення виконання постанов у справі нафтової компанії ЮКОС. Водночас у Росії таким рішенням суду обурилися та назвали його "необґрунтованим кроком".
Росія позивалася до суду, аби оскаржити рішення про виплату 50 мільярдів доларів компенсації ЮКОСу. Однак судді відхили таку вимогу РФ. Про це мовиться у повідомленні на сайті нідерландського суду.
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Верховний суд сьогодні відхилив запит Росії в межах судового розгляду між Росією і трьома колишніми акціонерами ЮКОСа. Він стосувався припинення виконання арбітражних рішень від 2014 року,
– зазначили у повідомленні.
Реакція Росії
У міністерстві юстиції Росії заявили, що суд Нідерландів неправомірно застосував надто строгий стандарт при оцінюванні шансів на задоволення касаційної скарги.
"Росія продовжить відстоювати свої законні інтереси в Нідерландах та інших юрисдикціях", – зауважили у міністерстві.
Що відомо про справу ЮКОС та Росії
- Нафтова компанія ЮКОС була однією з найбільших нафтогазових компаній у Росії.
- У 2003 – 2006 роках Росія запровадила кілька значних податкових вимог до ЮКОСу. Через це компанія була визнана банкрутом.
- Три основні акціонери порушили арбітражне провадження проти Росії.
- У 2014 році арбітражний суд зобов'язав РФ виплатити акціонерам загальну компенсацію у розмірі 50 мільярдів доларів через те, що Росія не захистила їхні інтереси.
- Згодом Росія звернулася до голландського окружного суду з вимогою скасувати це рішення.
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