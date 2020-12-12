У нігерійському штаті Кацина 11 грудня пізно ввечері озброєні люди штурмували урядову наукову школу в районі Канкари. Щонайменше 400 учнів зникли безвісти.

Наліт стався під час приїзду президента Нігерії Мухаммаду Бухарі в його рідне місто Даури, що приблизно за 200 кілометрів від Канкари. Про це повідомляє видання USNews.

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Що відомо про напад

Інцидент стався 11 грудня близько 21:40.

Нападники були озброєні автоматами.

Поліція намагалася відбити напад на школу та відповідала вогнем.

Щоб врятуватися, правоохоронці наказали учням втікати.

Після інциденту 400 з 800 учнів зникли безвісти.

Також було вбито 1 офіцера, ще 1 отримав поранення.

Тривають пошуки зниклих дітей

Поліція заявила, що співпрацює з армією та військово-повітряними силами для того, щоб розшукати зниклих школярів.

У суботу, 12 грудня, в школі зібралися батьки та співробітники служби безпеки, які також приєдналися до пошуків дітей.