У Нігерії начальник поліції наказав мобілізувати сили для придушення вуличних протестів. Їх вже назвали наймасштабнішими за останні 20 років. Люди вийшли на вулиці через жорстокі дії силовиків.

Проти чого виступають люди

У Нігерії люди у черговий раз протестують проти жорстокості з боку силовиків, які 20 жовтня застрелили мирних демонстрантів. Про це повідомляє інформаційне агентство Сіньхуа.

Важливо Два вибухи прогриміли у Нігерії: десятки загиблих, серед них є діти – відео

Попри те, що президент Мухаммаду Бухарі розпустив Спеціальний загін з боротьби з заворушеннями – SARS – та пообіцяв реформу поліції, протести не вщухли.

Ці заворушення поширилися на інші об'єкти та поступово погіршуються, тим самим загрожуючи миру і безпеці штату,

– заявив губернатор штату Плато Саймон Лалонг.

Що відбулося 20 жовтня у Нігерії

Ввечері 20 жовтня у міському районі Лагоса Леккі під час цілодобової комендантської години поліція застрелила демонстрантів. Правозахисна організація Amnesty International заявила, що солдати й поліція вбили щонайменше 12 демонстрантів у двох районах, хоча армія і поліція заперечують свою причетність.

За інформацією правозахисників, від початку жовтня у Нігерії під час протестів проти насильства з боку поліції загинули 69 людей. Такі дані підтвердив і президент Нігерії Мохаммаду Бухарі. За його словами, серед загиблих є мирні жителі, поліцейські та військові.

Раніше у своєму навчанні до нації президент країни призвав припинити демонстрації та пообіцяв шукати способи розв'язання проблем.

Масові протести у Нігерії / Фото Getty Images