У європейських водах трапився рідкісний випадок: просто біля берегів Великої Британії група людей захопила нафтовий танкер Nave Andromeda. Англійські спецпризначенці взяли його штурмом за 9 хвилин.

Про інцидент із танкером біля берегів Британії розповіли у виданні The Times. Про нафтовий танкер Nave Andromeda (ходить під ліберійським прапором) відомо таке:

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Танкер вирушив 5 жовтня зі столиці Нігерії Лагосу, а прибути з сировиною мав до нафтопереробного заводу біля Саутгемптона в Англії.



У неділю, 25 жовтня, судно зафіксували на схід від острова Вайт біля англійських берегів. Несподівано група людей спробувала захопити судно.

У британських ЗМІ їх називають "пасажирами без квитків", хоча які можуть бути пасажири на нафтовому танкері – не пояснюють. Найімовірніше, на борту танкера перевозили нелегальних мігрантів.

Після початку бунту на кораблі танкер відхилився від курсу. Спецоперація зі звільнення судна розпочалася через 10 годин після повідомлення про інцидент, а тривала лише 9 хвилин.



судна розпочалася через 10 годин після повідомлення про інцидент, а тривала лише 9 хвилин. 16 десантників спеціальної корабельної служби Великої Британії затримали 7 нелегалів. Члени екіпажу (22 людини) не постраждали – вони від "пасажирів" ховалися. Nave Andromeda безпечно прибув у Саутгемптон.

Цікаво, що капітан судна так і не визнав, що перевозив мігрантів. Хоча навіть юристи власника танкера заявили, що екіпаж "щонайменше якийсь час" знав про присутність "пасажирів" на борту.

Варто додати, що піратські захоплення кораблів у європейських водах – рідкісне явище. Перед випадком біля Саутгемптона можна згадати хіба захоплення росіянами українських суден біля Керчинської протоки у 2018.