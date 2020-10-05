Масштабні пожежі на Луганщині вдалося локалізувати. Вони наробили чимало лиха для десятків людей, які залишилися без даху над головою. Тепер прості мешканці змушені виживати. Всі вони впевнені, що це була диверсія бойовиків.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла народна депутатка з фракції "Голос" Соломія Бобровська, яка спілкувалась з постраждалими.

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В тому, що це була диверсія, ніхто з цивільного населення не сумнівається. Тому що у першу ніч було приблизно 80 підпалів, в другий день – 116 осередків займання та пожеж,

– наголосила Бобровська.

За її словами, місцеві старші люди ще не пам'ятають за своє життя таких масових пожеж, які сталися на днях. Крім цього, вони були потужніші ніж ті, які сталися у липні. Тоді була спека і це можна було якось пояснити.

Це не є природне стихійне лихо і це не підпал цивільним населенням через прибирання врожаю чи листя,

– наголосила нардепка.

Довідка. Місцевість навколо Сіверськодонецька – піщана. Її штучно засадили протягом останніх 50 років сосновим лісом.

На думку нардепки, тут був провал роботи СБУ. Певні речі не простежили й вони не застрахували людей від подібних випадків.

Лісові пожежі в Луганській області: що треба знати

За інформацією ДСНС, на території Луганської області рятувальники продовжують гасити пожежі, які виникли 30 вересня та 1 жовтня.

Найскладніша обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де до зони ураження потрапили 32 населених пункти.

Протягом 5 жовтня авіація ДСНС здійснила 9 скидів (72 тонни води). З початку гасіння пожеж – 500 скидів (1 658 тонн води).

Під час ліквідації лісових пожеж рятувальники знайшли тіла 11 осіб, з яких: 3 особи загинуло внаслідок отруєння продуктами горіння, 1 особа – від отриманих опіків, 3 особи – внаслідок серцевих нападів, 4 особи – причина загибелі встановлюється. Постраждали 19 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС).

Дивіться повністю відео розмови з Соломією Бобровською про пожежі на Луганщині та про звитки від них: