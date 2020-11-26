У Міністерстві охорони здоров'я запевняють, що наразі жорсткий карантин в країні вводити не збираються. Раніше очільник МВС Арcен Аваков виступив за радикальний локдаун на 3 – 4 тижні.

Поки підстав для рішення про локдаун нема

За словами глави МОЗ Максима Степанова, на сьогодні підстав для ухвалення рішення про локдаун немає. Про це урядовець повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Ніхто не збирається з завтрашнього дня вводити локдаун в країні. Якщо ми говоримо про жорсткий карантин, то це найкращий спосіб розірвати ланцюг поширення хвороби. Але ми орієнтуємося на здатність медичної системи надавати людям допомогу,

– пояснив Степанов.

Поки медична система витримує, – Степанов

Аргументом за введення жорсткого карантину стане навантаження на медичну систему. Зараз графік роботи лікарів – напружений, проте заповнено 50% ліжок.

"Звісно є регіони, де більше ніж 60%, але водночас говорити, що вже завтра треба вводити локдаун, бо не витримає медична система, підстав поки немає", – наголосив він.

Аваков виступив за жорсткий карантин

Зазначимо, що на засіданні уряду 25 листопада прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що не виключає варіант локдауну на свята. Проте на початку грудня ще подивляться, які результати у карантину вихідного дня.

Тим часом, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за локдаун на 3 – 4 тижні вже найближчим часом. У президента Володимира Зеленського наголосили, що жорсткий карантин можливий за умови погіршення ситуації з коронавірусом. Проте наразі це – крайній захід.

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Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу