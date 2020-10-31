У пропрезидентській партії "Слуга народу" вважають, що рішення Конституційного суду про скасування декларування є провокаційним. Водночас воно призвело до кризи. Тому "слуги народу" запропонували варіанти виходу, з ситуації, що склалася.

Заява "Слуги народу" щодо рішення КСУ

Відповідну заяву "Слуга народу" оприлюднила у фейсбуці. У політсилі наголошують, що глибоку кризу в Україні спровокував власне нинішній склад КСУ.

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Під загрозою знищення – практично вся антикорупційна інфраструктура держави. Є також проблеми з виконанням Україною зобов'язань перед Євросоюзом та нашою здатністю зберігати внутрішню стабільність. А це життєво важливо в умовах гібридного протистояння з Росією,

– зауважили у "Слузі народу".

За їхніми словами, така б ситуація не виникла, якби судді КСУ:

керувалися у своїй діяльності принципами доброчесності та обгрунтованості ухвалення рішень,

уникали конфлікту інтересів,

прагнули захищати Конституцію від незаконних посягань.

"Рішення КСУ щодо закону про запобігання корупції можна визнати тільки нікчемним. Це відвертий порятунок корупціонерів і повна руйнація довіри суспільства до конституційної юрисдикції", – кажуть "слуги народу".

Крім того, додають представники партії, на черзі у цих суддів – знищення Вищого антикорупційного суду. Очевидно, що таке рішення вже готують і вищезазначене є категорично неприпустимим.

Що задля вирішення ситуації пропонують у "Слузі народу"

У "Слузі народу" пропонують три шляхи виходу з кризи, яку спровокував теперішній склад Конституційного Суду:

Або судді КСУ добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу.

Або долю цих суддів та "їхніх нікчемних рішень" вирішить вулиця.

Або Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований пезидентом законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".

Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним,

– констатують у "Слузі народу".

Водночас тут закликали всіх відповідальних та проукраїнськи налаштованих нардепів згадати, що Верховна Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз. Тому просять парламентарів підтримати ініціативу президента та таким чином відновити довіру українців до конституційного судочинства.

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