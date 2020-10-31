"Нікчемне рішення КСУ": що пропонують у "Слузі народу" задля виходу з кризи – заява
У пропрезидентській партії "Слуга народу" вважають, що рішення Конституційного суду про скасування декларування є провокаційним. Водночас воно призвело до кризи. Тому "слуги народу" запропонували варіанти виходу, з ситуації, що склалася.
Заява "Слуги народу" щодо рішення КСУ
Відповідну заяву "Слуга народу" оприлюднила у фейсбуці. У політсилі наголошують, що глибоку кризу в Україні спровокував власне нинішній склад КСУ.
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Під загрозою знищення – практично вся антикорупційна інфраструктура держави. Є також проблеми з виконанням Україною зобов'язань перед Євросоюзом та нашою здатністю зберігати внутрішню стабільність. А це життєво важливо в умовах гібридного протистояння з Росією,
– зауважили у "Слузі народу".
За їхніми словами, така б ситуація не виникла, якби судді КСУ:
- керувалися у своїй діяльності принципами доброчесності та обгрунтованості ухвалення рішень,
- уникали конфлікту інтересів,
- прагнули захищати Конституцію від незаконних посягань.
"Рішення КСУ щодо закону про запобігання корупції можна визнати тільки нікчемним. Це відвертий порятунок корупціонерів і повна руйнація довіри суспільства до конституційної юрисдикції", – кажуть "слуги народу".
Крім того, додають представники партії, на черзі у цих суддів – знищення Вищого антикорупційного суду. Очевидно, що таке рішення вже готують і вищезазначене є категорично неприпустимим.
Що задля вирішення ситуації пропонують у "Слузі народу"
У "Слузі народу" пропонують три шляхи виходу з кризи, яку спровокував теперішній склад Конституційного Суду:
- Або судді КСУ добровільно підуть у відставку, відкривши можливості до відновлення доброчесності, професіоналізму та конституційності у діяльності органу.
- Або долю цих суддів та "їхніх нікчемних рішень" вирішить вулиця.
Або Верховна Рада ухвалить справедливе та єдине логічне рішення, проголосувавши за запропонований пезидентом законопроєкт №4288 "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства".
Перший шлях є нереалістичним з огляду на поведінку суддів протягом цього тижня. Другий шлях створює додаткові небезпеки для державності. Тож третій шлях виходу з кризи залишається безальтернативним,
– констатують у "Слузі народу".
Водночас тут закликали всіх відповідальних та проукраїнськи налаштованих нардепів згадати, що Верховна Рада вже ухвалювала політико-правові рішення для виходу з аналогічних криз. Тому просять парламентарів підтримати ініціативу президента та таким чином відновити довіру українців до конституційного судочинства.
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