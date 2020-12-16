У Вірменії протестувальники знову вийшли на вулиці зі своєю єдиною вимогою: люди вимагають відставки чинного прем’єра країни Нікола Пашиняна. Цього тижня акції відбуваються щодня.

Так, 16 грудня акція стартувала від Єреванського цирку і пройшла під скандуванням гасла "Нікол, йди". Про це інформує News.am.

Раніше У Єревані – багатотисячний протест: люди вимагають відставки Пашиняна – відео

Багатотисячну ходу знову величали "Маршем гідності". Він проходить вже третій день поспіль.

А ось у суботу, 19 грудня, великий мітинг опозиції запланований на площі Свободи.

Багатотисячна хода у Єревані: відео

Протести у Вірменії: відео

Чому вірмени протестують проти Пашиняна? Вони вважають, що політик зрадив національні інтереси, коли підписав тристоронню угоду про мир в Нагірному Карабасі.

Зауважимо, що і до влади у 2018 році Пашинян теж прийшов на хвилі протестів. Щоправда, тоді люди виступали за його призначення главою уряду.

Водночас Нікол Пашинян днями заявив, що прощатися із посадою не збирається. Він вважає, що його можуть усунути лише шляхом волевиявлення.

Детальніше про протести у Вірменії – читайте за посиланням.