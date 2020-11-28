Президент Зеленський звернувся до українців на знак вшанування жертв Голодомору 1932 – 33 років. Глава держави закликав запалити свічку о 16:00 – у пам'ять про всі душі загиблих.

Втрати співставні з втратами у ІІ Світовій війні

Глава держави перерахував страшні роки голоду в українській історії: 1921, 22, 23, 1946 і 47 роки. Зеленський зазначив, що найжахливішим був Голодомор 1932 – 1933 року. Про це інформує 24 канал.

До теми Зеленський, Шмигаль та Єрмак вшанували пам'ять жертв Голодомору: фото

Наслідками Голодомору, що визнаний геноцидом проти нашого народу з боку тоталітарного сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців. Ці втрати співставні з тими, що понесла Україна у Другій світовій війні,

– наголосив президент.

О 16:00 28 листопада відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання. Володимир Зеленський закликав усіх запалити свічки, які "зігріють своїм теплом душі загиблих".

Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити,

– сказав Зеленський.

Дивіться звернення президента Зеленського:

Керівництво держави відвідало Національний музей Голодомору

Зазначимо, що 28 листопада президент Зеленський, глава уряду Денис Шмигаль та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932 – 1933 років. Тут керівники держави пройшли скорботною ходою до скульптури "Гірка пам'ять дитинства".

Зверніть увагу! Зеленський згадав про Національний музей Голодомору-геноциду. Президент пообіцяв, що проєкт музею обов'язково завершать.