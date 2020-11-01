Німеччина, яка зарекомендувала себе як сильна країна у боротьбі з коронавірусом, отримала свій перший серйозний спалах. Як вона збирається з ним боротись і чому німці просять залишити святкування Різдва, у нашому матеріалі.

У Німеччині після тривалого періоду стримування вірусу зафіксували різкий стрибок заражень коронавірусом (більше 16 тисяч хворих на день станом на 30 жовтня – 24). В країні розвинена медична система, але такий спалах може стати серйозним тестом для неї та для уряду Ангели Меркель. До речі, канцлерка вже обговорює можливе введення часткового локдауну. 24 канал подивився, що може чекати найсильнішу економіку ЄС вже незабаром.

Знову обмеження Німеччина вводить жорсткий карантин через COVID-19

Німеччина та спалах COVID-19

Німеччина переживає свою першу серйозну COVID-кризу / Фото aa.com.tr

Цифри захворівших подвоюються кожні 7-8 днів, а кількість зайнятих ліжок – щодесять діб.

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Ангела Меркель планує закрити бари, ресторани, тренажерні зали, музеї, кінотеатри – на місяць. Відкритими можуть залишитися хіба що школи, перукарні та магазини. Але у районах з високим рівнем інфікування, навчання може зупинитися повністю. Масові заходи будуть обмежені як мінімум до лютого місяця. Разом з цим, уряд планує надати допомогу компаніям та покращити для них умови.

Міністр фінансів Олаф Шольц пообіцяв компенсації у розмірі 75% прибутків у минулому році для малого бізнесу і до 70% для великих підприємств. Гроші планують взяти з податкових надходжень. Ізоляція на місяць обійдеться державі від 7 до 10 млрд євро.

Головна ціль – різко зменшити кількість нових хворих, щоб люди змогли відсвяткувати з родинами Різдво. Преса вже охрестила запропонований документ "рятуванням Різдва".

Але для цього потрібно вмовити регіональних лідерів, які й мають впроваджувати обмеження. А з цим і раніше виникали проблеми. Місцевим урядам навіть суди забороняли це робити. В країні настала ситуація, коли 75% контактів неможливо відслідкувати.

Як пише DW, Меркель залишилася незадоволена розмовою з лідерами ландтагів (німецьких земель – 24). Але в середу 28-го жовтня рішення про локдаун було підтверджене і вступить в силу з 2 листопада, з можливістю перегляду через два тижні.

Кожен день на рахунку, ми маємо подивитись, що зможемо зробити разом, – пояснив офіційний представник Меркель Штефан Зайберт.

Сама Меркель в останньому відеоподкасті ледь не благала німців триматися дистанції і наголосила: "Скоро Німеччина може опинитися у складній ситуації з місцями в інтенсивній терапії. Ще чотири рази подвоїти і система впаде".

Нові правила не врятували від потужного спалаху / Фото The Independent

Варто зазначити, що діючі норми не знизили рівень зараження. Серед них була й комендантська година в столиці Берліні. "Блокування має бути суворе, загальнонаціональне, але дуже коротке. Так ми зможемо зменшити кількість хворих", – пояснив для DW фізик Дірк Брокманн, що вивчає математичні моделі поширення інфекцій.

Вчені в Німеччині вважають, що вже на наступному тижні кількість заражень перейде межу у 20 тисяч людей. Цікаво, що Меркель фактично передбачила таке зростання два тижні тому, коли фіксувалося ще по 2000 хворих. Вона сказала, що до Різдва буде 19 тисяч, але її звинуватили у "розпалюванні страху".

Втім, за словами вірусологині Мелані Брінкманн, "Німеччина відстає від Франції лише на два тижні". У найбільшого сусід фіксували вже й по 50 тисяч хворих за добу!

Непокорні землі Головна німецька проблема – її федеративна складова. Кожна земля самостійно Головна німецька проблема – її федеративна складова. Кожна земля самостійно вирішує питання охорони здоров'я, тому часто правила можуть бути дуже різними у різних частинах країни. Якщо хтось прибуває з території з високим рівнем зараження, він не зможе забронювати готель на ніч. Виключення лише якщо це "нетуристична мета". Але п'ять областей выдмовились виконувати цю заборону, інші – змінили його під свої потреби.

Наприклад, з Берліну не можна поїхати до Бранденбургу та залишитися на ніч. Щоб поїхати зі столиці на північ у Мекленбург-Передню Померанію, треба здати негативний тест та пройти 14-денний карантин. Але якщо шлях веде далі до Бремену, то таких обмежень там немає. Мер столиці Міхаель Мюллер – серед критиків центрального уряду.

У нас є сотні пасажирів щодня, які зустрічаються в магазинах, місцевому транспорті, на роботі. А потім берлінцям не можна десь залишатися на два дні. Це все не має сенсу, – розповів він каналу ZDF.

Армін Лашет, прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія, визнав, що "ситуація стає все більш заплутаною. Якщо правила незрозумілі, їх не будуть приймати".

На зустрічі політики просили Меркель скасувати указ загалом, але добилися лише переглядання після 8 листопада. Тижневик Focus вже назвав ситуацію "хаосом". Тож як Німеччина почуває себе перед другою хвилею COVID-19?

Друга хвиля: наскільки успішна боротьба з нею

Ангела Меркель закінчує каденцію у вирі коронавірусу / Фото Euronews

Згідно опитування всеєвропейського видання The Local, 36% німців позитивно оцінюють роботу уряду по боротьбі з пандемією коронавірусу, "непогано у порівнянні з іншими країнами". 16% заявили, що все навіть "дуже добре". Щодо негативних оцінок, то 24% відповіли, що є проблеми, а 18% – що воні геть незадоволені.

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Німеччина вже запровадила нові багаторівневі правила щодо ковіду в осіннє-зимній період. Серед стандартних порад: мити руки, тримати дистанцію, носити маски, провітрювати приміщення. Деякі обмеження ще не активні, але вступлять в силу, якщо число хворих зросте до 35 на 100 тисяч населеня. Маски обов'язкові в усіх публічних місцях та в транспорті. У будинках для літніх людей з'являться експрес-тести, щоб швидко виявляти та лікувати спалахи.

А от святкування у колі друзів та родини наразі бажано скасувати або обмежити, бо вони часто є причиною поширення інфекції. За досягнення показника 35 на 100 тисяч, збиратися можна буде лише до 15 людей приватно та до 25 людей публічно. Якщо ж цифри виростуть до 50 на 100 тисяч, то обмеження зростуть: 10 людей або два домогосподарства, якщо це приватна зустріч. Ресторани та магазини будуть зачинятися після 23:00, може бути заборонений продаж алкоголю.

Опитані The Local громадяни кажуть, що діючих обмежень навіть недостатньо, а "локальні локдауни" не завжди працюють. Щоправда, додають в DW, лише чверть німців – за їх посилення.

Вибір регіонів для впровадження більш жорстких заходів викликає лише суперечки. Дехто вважає центральний уряд "не має жодного зв'язку з людьми і з тим, що відбувається насправді". Кожен регіон займається своєю справою, через це цілісної координації майже немає.

ПІвнічний схід країни, наприклад, має мало випадків, а отже – мало зацікавленості у встановленні локдауну. З іншого боку, голова землі Гессен Фолшькер Буффьє у центрі Німеччини взагалі закликав оголосити "медичну надзвичайну ситуацію" по всій країні, як це вже зробила Франція.

Незважаючи на всі німецькі можливості, з тестуванням виникають проблеми, тож його треба зробити більш доступним і охопити більше людей, бо "деякі ніколи не проходять тестування". Поступово, більшість громадян адаптували своє життя до умов пандемії. Без вечірок, зустрічі лише з найближчими друзями та родичами, переважна робота з дому.

Але, як і майже всюди у світі, в Німеччині теж є агресивна меншість, яка виступає проти будь-яких обмежень. Через те, що до виборів – менше року і Меркель точно піде з посади, ця частка населення стає все більш активною. Тож її наступникам доведеться з цим рахуватися як і з акціями протесту людей з творчого класу, власників готелів та ресторанів, які регулярно проходять урядовим кварталом Берліну.

Вірус та німецька демократія: хто кого

Єнс Шпан – міністр охорони здоров'я – може отримати ще більше влади / Фото CNN

Критики останнього кабінету Меркель не забувають нагадати, що рішення він приймає за закритими дверима та без консультацій. І цим, потенційно, підривають німецьку демократію.

Флоріан Пост з СДПГ (соціал-демократи – 24) заявив про це дуже гостро: "Вже майже 9 місяців місцеві, регіональні та центральні органи влади ввели правила, що обмежують свободи людей нечуваним у Німеччині після війни способом".

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Парламент, наголосив він, ніколи не був запрошений голосувати по карантинним заходам, хоча має грати більш центральну роль. Крістіан Лінднер з "Вільних демократів" взагалі здивований, що німці дізнаються важливі новини з відеоподкастів канцлерки. При цьому Бундестаг закритий. Партія Зелених також незадоволена ситуацією.

Всесильний міністр Міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан теж під вогнем від часу, коли парламентарі дізнались, що його повноваження та спеціальні права можуть бути розширені і у 2021 році. Нова редакція Закону про захист від інфекцій дасть змогу Шпану видавати директиви від свого імені, "якщо вони потрібні для захисту населення".

Також це міністерство отримає можливість контролю над міжнародним та національним транспортом та створення правил для аеропортів та портів. Спікер Бундестагу Вольфганг Шойбле заявив, що зробить все можливе для більш активного залучення Бундестагу до дебатів щодо коронавірусу. Проведення засідання надасть чудову можливість продемонструвати, що питання залежить не лише від уряду та судів.