Уряд Німеччини передав ЗСУ медичні матеріали та обладнання для боротьби з коронавірусом на суму 130 тисяч євро. Зокрема, з Бланкенбурґа до Києва доставили 7 європалет із гуманітарним вантажем.

Гуманітарну допомогу передали Головному військовому клінічному госпіталю Міністерства оборони України в Києві 30 листопада. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці посольства Німеччини.

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Я рада, що Німеччина і в цей важкий час твердо стоїть на боці України,

– сказала пані посол Німеччини Анка Фельдгузен.

Що Німеччина передала ЗСУ:

20 мобільних апаратів штучної вентиляції легень;

1 тисячу респіраторів класу FFFP 2;

20 тисяч захисних масок типу QP;

1,5 тисячі захисних окулярів;

50 термометрів;

дезінфекційні засоби;

92 тисячі захисних рукавичок для щоденних потреб у госпіталі.

У німецькому посольстві зазначили, що надають гуманітарну допомогу українським військовим регулярно. Зокрема, з 2014 року 134 солдати ЗСУ, які були поранені під час бойових дій на Донбасі, пройшли курс лікування у 5 німецьких військових госпіталях.

Крім того, У 2019 році Головному військовому клінічному госпіталю уряд Німеччини передав діагностичну апаратуру вартістю 1,5 мільйона євро. У 2020 році сума допомоги, спрямована на придбання медичного обладнання, загалом становить 3,1 мільйона євро.

Зверніть увагу! За добу 29 листопада серед військових ЗСУ виявили 68 нових випадків коронавірусу. Загалом за час пандемії від COVID-19 одужали 7 064 людей, а 26 – на жаль, померли.