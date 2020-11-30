Німеччина передала Збройним силами України 20 апаратів ШВЛ
Уряд Німеччини передав ЗСУ медичні матеріали та обладнання для боротьби з коронавірусом на суму 130 тисяч євро. Зокрема, з Бланкенбурґа до Києва доставили 7 європалет із гуманітарним вантажем.
Гуманітарну допомогу передали Головному військовому клінічному госпіталю Міністерства оборони України в Києві 30 листопада. Про це повідомили на сторінці у фейсбуці посольства Німеччини.
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Я рада, що Німеччина і в цей важкий час твердо стоїть на боці України,
– сказала пані посол Німеччини Анка Фельдгузен.
Що Німеччина передала ЗСУ:
- 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легень;
- 1 тисячу респіраторів класу FFFP 2;
- 20 тисяч захисних масок типу QP;
- 1,5 тисячі захисних окулярів;
- 50 термометрів;
- дезінфекційні засоби;
- 92 тисячі захисних рукавичок для щоденних потреб у госпіталі.
У німецькому посольстві зазначили, що надають гуманітарну допомогу українським військовим регулярно. Зокрема, з 2014 року 134 солдати ЗСУ, які були поранені під час бойових дій на Донбасі, пройшли курс лікування у 5 німецьких військових госпіталях.
Крім того, У 2019 році Головному військовому клінічному госпіталю уряд Німеччини передав діагностичну апаратуру вартістю 1,5 мільйона євро. У 2020 році сума допомоги, спрямована на придбання медичного обладнання, загалом становить 3,1 мільйона євро.
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