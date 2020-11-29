Українські військові отримають 20 апаратів ШВЛ від Німеччини
Німеччина готова допомогти українській армії у боротьбі з COVID-19. Тож, вже незабаром передасть українським військовим медикам апарати штучної вентиляції легенів та інші медичні засоби.
Гуманітарна допомога піде на потреби Збройних сил України. Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у твіттері.
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Що Німеччина передасть Україні
- 20 вентиляторів легень Life Base III;
- 1 000 захисних масок FFP2;
- 20 тисяч операційних масок;
- 50 тисяч медичних рукавичок;
- півтори тисячі захисних окулярів;
- 1 000 пляшок дезінфікуючої рідини Sterillium Virugard.
Церемонія передачі запланована на 30 листопада в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".
Що відомо про COVID-19 у Збройних силах
- За минулу добу, 28 листопада, у Збройних силах України зареєстрували 108 нових випадків інфікування COVID-19. Це найменший показник за останні 7 днів. Раніше щодня фіксували по 150 – 200 нових хворих.
- Станом на 29 листопада у Збройних силах з недугою борються 3 077 осіб. Наразі на ізоляції перебуває 407 осіб, з них у 67 людей вона закінчується у найближчі 3 доби.
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