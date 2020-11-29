Німеччина готова допомогти українській армії у боротьбі з COVID-19. Тож, вже незабаром передасть українським військовим медикам апарати штучної вентиляції легенів та інші медичні засоби.

Гуманітарна допомога піде на потреби Збройних сил України. Про це повідомив посол України у Німеччині Андрій Мельник у твіттері. Важливо Найменше за тиждень: кількість нових хворих у ЗСУ суттєво впала Що Німеччина передасть Україні 20 вентиляторів легень Life Base III;

1 000 захисних масок FFP2;

20 тисяч операційних масок;

50 тисяч медичних рукавичок;

півтори тисячі захисних окулярів;

1 000 пляшок дезінфікуючої рідини Sterillium Virugard. Церемонія передачі запланована на 30 листопада в Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь". Німеччина продовжує підтримувати Збройні Сили України:



30 листопада нашим військовим буде передано 20 апаратів штучної вентиляції легень Life Base III та інші медичні засоби.



Коментар для @UKRINFORM. Дякую Ользі Танасійчук



https://t.co/8HLVI49eQB — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) November 29, 2020 Що відомо про COVID-19 у Збройних силах За минулу добу, 28 листопада, у Збройних силах України зареєстрували 108 нових випадків інфікування COVID-19. Це найменший показник за останні 7 днів. Раніше щодня фіксували по 150 – 200 нових хворих.

Станом на 29 листопада у Збройних силах з недугою борються 3 077 осіб. Наразі на ізоляції перебуває 407 осіб, з них у 67 людей вона закінчується у найближчі 3 доби. Більше про ситуацію з коронавірусом в Україні – читайте за посиланням.