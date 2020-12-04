Глава МЗС Німеччини Гайко Маас повідомив, що ЄС вважає незаконними екстериторіальні санкції США через "Північний потік-2". У Берліні сподіваються, що з новим керівництвом Сполучених штатів таки вдасться досягти комппомісу у цьому питанні.

Маас сподівається на прогрес з новою адміністрацією США

Наразі у Берліні вважають, що суттєвих відмінностей у питанні санкцій між республіканцями та демократами немає. Про це Маас заявив в інтерв'ю журналу Der Spiegel.

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У нас немає ілюзій з цього питання. Між республіканцями і демократами тут навряд чи є розбіжності в думках. Але новий тон і інша форма ведення дискусій (нової адміністрації США) будуть сприяти тому, що нам вдасться досягти прогресу з цього питання,

– вважає Маас.

Міністр наголосив, що Вашингтон сам зацікавлений у продажу скрапленого газу. "З політичної точки зору ми оцінюємо ситуацію інакше, ніж США: ми не впадемо в залежність від кого б то не було, побудувавши “Північний потік-2”, — додав Маас.

В оборонний бюджет США внесли санкції щодо "Північного потоку-2"

Зазначимо, що в оборонний бюджет США на 2021 рік уже внесли розширені санкції щодо "Північного потоку-2". Вони, зокрема, стосуються компаній, що надають свої судна для будівництва газопроводу. Проте президент Дональд Трамп обіцяє ветувати документ, адже його не влаштовує положення про звільнення онлайн-платформ від відповідальності за коментарі користувачів.

Зверніть увагу! "Північний потік-2" – це газопровід, який Росія будує в обхід України до Німеччини. Якщо його таки вдасться завершити, Україна щороку втрачатиме мільярди доларів. Будівництво завершене на 90%. Робота над газопроводом заморожена через санкції США.