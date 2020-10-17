Діалог з Москвою не може закінчитися, – Німеччина позитивно оцінила перемир'я на Донбасі
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас бачить "позитивні зрушення" у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Посадовець заявив, що значний вплив на це мало встановлення режиму тиші 27 липня.
Це припинення вогню було найдовшим від початку конфлікту на Донбасі. Про це Маас заявив в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.
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Ми сидимо за одним столом з Росією в Раді Безпеки ООН, в Берлінському лівійському процесі, а також з українського питання ... Щодо України та Лівії, безумовно, є позитивні зрушення,
– розповів Маас.
Посадовець також наголосив на важливості подальших переговорів з Москвою.
На думку Мааса, вирішення конфлікту на Донбасі залежить від міжнародної спільноти. Надто багато людей у світі чекають дій цієї спільноти, яка зможе припинити конфлікти з російською стороною.
"Діалог з Москвою не може закінчитися", – наголосив Маас.
Що каже світова спільнота про ситуацію на Донбасі
- Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що в Україні поступово настає мир.
- Посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас розповів, що бачить у президента України щире бажання досягти миру на Донбасі. Росія має адекватно реагувати і відповідати взаємністю.
- Посол Японії в Україні заявив, що його країна підтримує усі антиросійські санкції від країн G7. Росія має виконати свою частину мінських домовленостей, для неї це єдиний вихід.
- У жовтні 2020 року посли ЄС схвалили санкції проти Росії через Керченський міст, який будують окупанти в анексованому Криму.