Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас бачить "позитивні зрушення" у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Посадовець заявив, що значний вплив на це мало встановлення режиму тиші 27 липня.

Це припинення вогню було найдовшим від початку конфлікту на Донбасі. Про це Маас заявив в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Ми сидимо за одним столом з Росією в Раді Безпеки ООН, в Берлінському лівійському процесі, а також з українського питання ... Щодо України та Лівії, безумовно, є позитивні зрушення,

– розповів Маас.

Посадовець також наголосив на важливості подальших переговорів з Москвою.

На думку Мааса, вирішення конфлікту на Донбасі залежить від міжнародної спільноти. Надто багато людей у світі чекають дій цієї спільноти, яка зможе припинити конфлікти з російською стороною.

"Діалог з Москвою не може закінчитися", – наголосив Маас.

Зверніть увагу! Від 27 липня 2020 року на Донбасі діє режим тиші. За час перемир'я Україна вже зазнала втрат. Список загиблих героїв – читайте тут.

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