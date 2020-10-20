Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що наразі усі активно працюють, щоб наступна зустріч лідерів у нормандському форматі стала можливою. Локацією для неї стане Берлін.

Що сказала пані посол про війну на Донбасі

Заради закінчення війни на Донбасі Німеччина й надалі працюватиме у мінському та нормандському форматах. Про це Фельдгузен сказала в коментарі Інтерфакс-Україна.

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Прогрес дуже повільний, але це тривалий процес. Я думаю, що українська сторона набагато активніше бере участь у Тристоронній контактній групі, має багато ідей, як можна подолати такі блокади,

– наголосила Фельдгузен.

На думку посадовиці, суттєво ускладнює процес переговорів те, що усі зустрічі відбуваються виключно в онлайн-режимі.

Фельдгузен також зізналася, що розуміє, чому Україна хоче розширити кількість учасників нормандського формату, однак не дала чіткої відповіді про своє ставлення до можливості таких змін.

Що Фельдгузен заявила про всеукраїнське опитування 25 жовтня

Пані посол також заявила, що побоюється питання про Будапештський меморандум, яке винесуть на всеукраїнське опитування 25 жовтня. На думку Фельдгузен, не всі українці знають, що передбачає цей меморандум.

"Ми просто надалі працюватимемо в мінському, нормандському форматах, щоб, я справді дуже на це сподіваюся, завершити цю війну на Сході", – зазначила Фельдгузен.

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Що каже про нормандський саміт Зеленський

Президент України Володимир Зеленський раніше 20 жовтня під час виступу в Раді заявив, що дуже пишається розблокуванням нормандського формату. Українські дипломати активно працюють над підготовкою майбутнього нормандського саміту у Берліні.

Що відомо про саміт "нормандської четвірки"