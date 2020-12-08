Німеччина виділить Україні мільйон євро на підтримку реформ: деталі
Україна отримає допомогу від Німеччини на реалізацію плану дій Ради Європи. Для цього Берлін виділить Києву 1 мільйон євро.
Постійний представник Німеччини при Раді Європи, посол Рольф Мафаель і заступник генсека Ради Європи Ґабріелла Баттані-Драґоні підписали договір про виділення грошей Україні. Про це повідомляє Посольство Німеччини у Києві.
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Допомогу в розмірі 1 мільйона євро нададуть у межах Плану дій Ради Європи.
На посту голови комітету міністрів Ради Європи Німеччина підтримує зусилля України на шляху реформ. Щоб продемонструвати нашу підтримку, ми зробили важливий фінансовий внесок у План дій Ради Європи для України,
– заявила пані посол Анка Фельдгузен.
До слова, у 2019 році Берлін вже надавав аналогічну фінансову підтримку Україні.
Що таке "План дій Ради Європи для України на 2018 – 2022 роки"?Це спільна ініціатива Ради Європи й українських органів влади, спрямована на супровід України в її зусиллях щодо зміни законодавства, інституцій і практичної діяльності відповідно до європейських стандартів.
Зокрема, це стосується сфери прав людини, верховенства права й демократії, підтримки країни у виконанні зобов'язань як держави-члена Ради Європи.
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