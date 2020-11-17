Компанія-оператор Gascade перенесла на 1 квітня 2021 року запуск другої гілки газопроводу Eugal, що транспортує газ з "Північного потоку-2". Раніше планувалося, що вона почне працювати з 1 січня 2021 року.

Причиною відтермінування запуску газопостачання з "Північного потоку-2" стали непередбачені затримки з будівництвом нової газової інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба Gascade.

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Коли запустили першу гілку газопроводу Eugal

Перша гілка газопроводу Eugal запрацювала 1 січня 2020 року. Трубопровід щороку транспортує 30,9 мільярда кубометрів природного газу з Росії у Німеччину через Балтійське море.

Після завершення будівництва другої лінії та компресорної станції Radeland 2 буде доступна повна потужність Eugal до 55 мільярдів кубометрів природного газу на рік,

– зазначає Gascade.

Що відомо про "Північний потік-2"

Це скандальний проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море, який повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper. Трубопровід призначений для перенаправлення природного газу в Європу в обхід України.

Будівництво експортного трубопроводу намагалися заблокувати Польща та країни Балтії, побоюючись, що це посилить залежність Європи від Росії. Проти запуску газогону також виступила США, яка наклала санкції на компанію-підрядника.



"Північний потік-2" / Мапа