Німеччина привітала домовленість Вірменії та Азербайджану щодо перемир'я. Проте її уряд закликав країни до пошуку тривалого вирішення конфлікту.

Вони закликали Вірменію та Азербайджан уникати подальших жертв. Про це йдеться у заяві МЗС Німеччини, повідомляє Європейська правда.

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"Уряд Німеччини вітає досягнуту в Москві угоду про гуманітарне перемир'я між Вірменією та Азербайджаном і закликає обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню", – йдеться у заяві.

Водночас МЗС Німеччини привітали готовність обох країн розпочати переговори зі співголовами Мінської групи ОБСЄ на основі відповідних принципів врегулювання конфлікту.

Вони закликали Вірменію та Азербайджан "інтенсивно працювати над мирним та міцним врегулюванням конфлікту".