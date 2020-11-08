Німеччина запровадила нові правила в'їзду: що зміниться
Німеччина змінила правила в'їзду для тих, хто прибуває з країн, де несприятлива ситуація з коронавірусом. Зокрема, країна зменшила кількість днів самоізоляції.
Що зміниться
Так, Німеччина запровадила 10 обов'язкових днів самоізоляції, а не 14, як було раніше. Про це повідомляє Die Zeit.
До теми Новий локдаун та порятунок Різдва: як Німеччина буде боротися з коронакризою
Карантин можна буде перервати на 5 день ізоляції, якщо тест виявиться негативним. Однак тепер перед тим, як в'їхати до Німеччини, заздалегідь потрібно буде вносити особисті дані в онлайн-реєстр.
Кому не потрібно відбувати самоізоляцію
Карантин можна не проходити певним категоріям людей:
- Жителям прикордонних регіонів, які їздять в іншу країну за покупками,
- водіям вантажних автомобілів, машиністам і пілотам,
- дипломатам,
- представникам влади, що повертаються з-за кордону.
Коронавірус у Німеччині: статистика
- Від початку пандемії у Німеччині понад 668 тисяч людей захворіли на COVID-19.
- Одужали від інфекції понад 413 тисяч хворих. Щоправда, близько 11 тисяч пацієнтів померли.
- За добу 7 листопада виявили близько 23 тисячі нових випадків хвороби.
Поділитися новиною