Німеччина змінила правила в'їзду для тих, хто прибуває з країн, де несприятлива ситуація з коронавірусом. Зокрема, країна зменшила кількість днів самоізоляції.

Що зміниться

Так, Німеччина запровадила 10 обов'язкових днів самоізоляції, а не 14, як було раніше. Про це повідомляє Die Zeit.

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Карантин можна буде перервати на 5 день ізоляції, якщо тест виявиться негативним. Однак тепер перед тим, як в'їхати до Німеччини, заздалегідь потрібно буде вносити особисті дані в онлайн-реєстр.

Кому не потрібно відбувати самоізоляцію

Карантин можна не проходити певним категоріям людей:

Жителям прикордонних регіонів, які їздять в іншу країну за покупками,

водіям вантажних автомобілів, машиністам і пілотам,

дипломатам,

представникам влади, що повертаються з-за кордону.

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