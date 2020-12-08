Федеральне міністерство економіки Німеччини має намір звільнити виробників "зеленого" водню, які використовують у своєму виробничому циклі електроенергію з відновлюваних джерел енергії, від сплати надбавки для підтримки "зелених" енергетиків.

Про це повідомляє видання S&P Global з посиланням на юрфірму Pinsent Masons.

Очікується, що ця норма буде зафіксована в поточній реформі Закону про поновлювані джерела енергії (Renewable Energy Sources Act, EEG 2021). Відповідне положення міститься також в Національній водневої стратегії, затвердженої урядом Німеччини в рамках переходу на безвуглецевої кліматично нейтральну економіку до 2050 року.

Новий закон EEG 2021 знаходиться на фінальній стадії прийняття та набере чинності, як очікується, на початку наступного року. Нещодавно в Бундестазі пройшли слухання з приводу відповідної постанови Федерального уряду, зараз він знаходиться на розгляді Комітету з економрозвитку.

Згідно з пояснювальною запискою Мінекономіки Німеччини, "зелена" надбавка в тарифі на електроенергію скорочується до нуля тільки для тих заводів, які виробляють "зелений" водень, які будуть запущені до січня 2030 року. Мета нововведення – не допустити відтік водневих виробничих потужностей за межі Німеччини.

Надбавка до тарифу на електроенергію в Німеччині для виплат виробникам з ВДЕ у 2019 році становила 6,41 євроцента за кВт./год. У 2020 році її розмір знаходиться в межах 6,5 – 6,7 євроцента.

Нагадаємо, що раніше міністр екології Франції Барбара помпи повідомила про намір уряду Франції ретроспективно скоротити тарифи для сонячних і вітрових електростанцій, побудовані у 2006 – 2010 роках, для зменшення поточних виплат їх власникам.

Як пояснила помпи, така ініціатива французького уряду пов'язана з тим, що власники сонячних і вітрових електростанцій отримують надприбуток.

Скорочення тарифів торкнеться близько 800 великих проєктів, в тому числі близько 150 проєктів держкомпанії Electricitede France SA. Франція зараз платить власникам цих проєктів 750 млн євро в рік і коштом зниження тарифів минулих років планує заощадити 400 млн євро в рік, або 4 млрд євро до 2030 року.

Нагадаємо, що Німеччина також звільняє експортерів металопродукції від доплати за "зелений" тариф на електроенергію. Це пов'язано з тим, що металургам необхідно конкурувати на зовнішніх ринках з іншими виробниками, у яких енергетичні витрати нижче.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Європейська комісія заявляла, що у 2-му кварталі ціна на електроенергію в Україні була вищою, ніж в Європі.