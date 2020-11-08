У Лейпцигу через карантинні обмеження місцеві жителі вийшли на протест. Через це відбулися масові сутички між поліцією та демонстрантами.

У Лейпцигу люди пройшли однією з головних вулиць та викрикували "Мир, свобода, ніякої диктатури". Про це повідомляє "Європейська правда".

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Поліція встановила своєрідний кордон безпеки біля залізничного вокзалу міста. Водночас протестувальники вступали в численні сутички з правоохоронцями. Також вони нападали на журналістів та учасників контрдемонстрації у Лейпцигу.

Довідка. Кількість хворих на COVID-19 в Німеччині зростає. Від початку пандемії в країні зафіксували майже 670 тисяч хворих на коронавірус. Водночас станом на 8 листопада 2020 року від хвороби померли 11 306 осіб.

Загалом на мітинг зібралося приблизно 20 тисяч людей. За даними німецьких медіа, деякі демонстранти були представниками ультраправих груп. Більшість протестувальників не носили захисні маски та порушували правила карантину. Через це поліція заарештувала декількох з них.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу