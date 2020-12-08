У локдаун після свят: у Німеччині роздумують над жорстким карантином
Німецька влада не виключає, що після Різдва введуть дуже жорсткий карантин. Під час локдауну працюватимуть лише продуктові магазини.
Під час локдауну відкриті будуть лише магазини з продуктами
Ймовірно, що керівництво країни продовжить різдвяні канікули. Про це повідомляє видання The Irish times.
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Термін введення локдауну – від 27 грудня до 10 січня. Остаточно дати мають затвердити вже цього тижня на зустрічі канцлерки Ангели Меркель з керівниками федеральних земель.
У Німеччині вже зачинені бари та ресторани
У Німеччині вже діє жорсткий карантин. Не працюють заклади громадського харчування, спортзали, басейни, а також заклади культури – музеї та театри.
Також вперше за 10 років заборонили усі різдвяні ярмарки. Демонтували торгові ряди, павільйони та каруселі.
У Баварії – надзвичайний стан
У Баварії, тим часом, уже вирішили ввести надзвичайний стан. Він вступить у дію з 9 грудня.
- У регіоні діятиме заборона на вживання алкоголю просто неба
- На вулицю можна виходити лише з поважних причин: візит до лікаря, робота, покупки найнеобхідніших товарів.
- Незначне послаблення для жителів Баварії буде від 23 до 26 грудня. В одному домі зможуть збиратись компанії кількістю до 10 осіб.
Яка ситуація з коронавірусом у Німеччині?Станом на 8 грудня в країні виявили понад 1 мільйон 200 тисяч випадків коронавірусу, з них більше ніж 19 тисяч – летальні. Одужали майже 889 тисяч хворих.
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