Німецька влада не виключає, що після Різдва введуть дуже жорсткий карантин. Під час локдауну працюватимуть лише продуктові магазини.

Під час локдауну відкриті будуть лише магазини з продуктами

Ймовірно, що керівництво країни продовжить різдвяні канікули. Про це повідомляє видання The Irish times.

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Термін введення локдауну – від 27 грудня до 10 січня. Остаточно дати мають затвердити вже цього тижня на зустрічі канцлерки Ангели Меркель з керівниками федеральних земель.

Важливо! Запропонований владою варіант обмежень – дуже суворий. З усіх закладів працюватимуть лише продуктові магазини.

У Німеччині вже зачинені бари та ресторани

У Німеччині вже діє жорсткий карантин. Не працюють заклади громадського харчування, спортзали, басейни, а також заклади культури – музеї та театри.

Також вперше за 10 років заборонили усі різдвяні ярмарки. Демонтували торгові ряди, павільйони та каруселі.

У Баварії – надзвичайний стан

У Баварії, тим часом, уже вирішили ввести надзвичайний стан. Він вступить у дію з 9 грудня.

У регіоні діятиме заборона на вживання алкоголю просто неба

На вулицю можна виходити лише з поважних причин: візит до лікаря, робота, покупки найнеобхідніших товарів.

Незначне послаблення для жителів Баварії буде від 23 до 26 грудня. В одному домі зможуть збиратись компанії кількістю до 10 осіб.