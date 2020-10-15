Працівники аеропорту в Німеччині 13 жовтня відмовились обслуговувати літак самопроголошеного чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Робітники зробили це на знак протесту проти жорстокого придушення протестів Лукашенком.

Літак Лукашенка мав пройти в Німеччині технічне обслуговування. Про це повідомляє білоруське видання "Наша ніва".

Також цікаво У ЄС вважають, що Лукашенко і КО низько впали в очах народу і світу

Чому літак не обслужили

Працівники аеропорту не захотіли обслуговувати літак Лукашенка, бо політик жорстоко придушував протести у Білорусі.

Це літак Лукашенка, який наказав стріляти в демонстрантів у Білорусі. Ми, профспілкові активісти Lufthansa Technik, не забуваємо свою давню традицію міжнародної солідарності та стаємо пліч-о-пліч з білоруськими працівниками,

− написали робітники в листівці.

Чого вимагають німецькі робітники

У зверненні працівники німецького народу заявили, що вимагають:

відставки Лукашенка і чесних демократичних виборів;

звільнення політичних в'язнів;

поновлення на роботі людей, яких звільнили з політичних мотивів.

Цікаво! 31 рік тому робітники Lufthansa відмовились обслуговувати літак румунського диктатора Ніколае Чаушеску. Незабаром у Румунії відбулася революція і Чаушеску з дружиною розстріляли.

Основне про протести в Білорусі: