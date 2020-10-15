Відклали ключі в сторону: в Німеччині не захотіли обслуговувати літак Лукашенка
Працівники аеропорту в Німеччині 13 жовтня відмовились обслуговувати літак самопроголошеного чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Робітники зробили це на знак протесту проти жорстокого придушення протестів Лукашенком.
Літак Лукашенка мав пройти в Німеччині технічне обслуговування. Про це повідомляє білоруське видання "Наша ніва".
Також цікаво У ЄС вважають, що Лукашенко і КО низько впали в очах народу і світу
Чому літак не обслужили
Працівники аеропорту не захотіли обслуговувати літак Лукашенка, бо політик жорстоко придушував протести у Білорусі.
Це літак Лукашенка, який наказав стріляти в демонстрантів у Білорусі. Ми, профспілкові активісти Lufthansa Technik, не забуваємо свою давню традицію міжнародної солідарності та стаємо пліч-о-пліч з білоруськими працівниками,
− написали робітники в листівці.
Чого вимагають німецькі робітники
У зверненні працівники німецького народу заявили, що вимагають:
- відставки Лукашенка і чесних демократичних виборів;
- звільнення політичних в'язнів;
- поновлення на роботі людей, яких звільнили з політичних мотивів.
Основне про протести в Білорусі:
- Масові протести у Білорусі тривають досі ще з 9 серпня. Почалося все після президентських виборів, коли люди не погодилися з їхніми результатами.
- Силовики жорстоко придушували протести. Вони використовували спецтехніку та шумові гранату. Масово били та катували вже затриманих людей в ізоляторах.
- З початку протестів в Білорусі силовики затримали вже більше 12 000 людей.
- 23 вересня Лукашенко провів таємну інавгурацію. Захід готували таємно і він став сюрпризом для багатьох.
- Україна, як і більшість країн Європейського Союзу, не визнала Лукашенка президентом Білорусі.