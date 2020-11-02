"Обійдеться без свинячих рульок": у Німеччині паб вніс у чорний список Ангелу Меркель
У Німеччині популярний берлінський пивний ресторан Ständige Vertretung ("Постійне представництво") вирішив внести в чорний список канцлерку Ангелу Меркель, кількох чиновників з її уряду й бургомістра німецької столиці. У такий спосіб паб відреагував на посилення карантину, яке передбачає нове закриття ресторанів і кафе.
У пабі заявили, що не хочуть більше подавати кельш і свинячі рульки тим, хто вводить такі жорсткі обмеження для ресторанів. Про це пише видання Der Tagesspiegel.
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Хто потрапив у червоний список:
- Ангела Меркель – канцлерка Німеччини,
- Олаф Шольц – міністр фінансів Німеччини,
- Міхаель Мюллер – бургомістр Берліна,
- Маркус Зедер – прем'єр-міністр Баварії,
- Ділек Калайчі – сенаторка з питань охорони здоров'я в Берліні.
Керівники пабу Йорн Петер Брінкманн і його партнер Ян Філіп Бубінгер звинувачують владу в тому, що це саме вона даремно витрачала час замість підготовки до нової хвилі пандемії. Мовляв, ресторан StäV зміг підготуватися, щоб уберегти відвідувачів.
За даними інституту Роберта Коха, інфікування в гастрономічних закладах становить менше як 3%. Та попри це, уряд оголосив загальнонаціональну заборону для роботи ресторанів,
– заявили Брінкманн і Бугінгер.
Коротко про коронавірус у Німеччині:
- За увесь час пандемії в Німеччині захворіли понад 552 тисячі людей. За цим показником Німеччина є 15-ою країною у світі й 5-ою в Європі, якщо не брати до уваги Росію.
- З усіх хворих понад 363 тисячі людей вже одужали, але станом на 2 листопада 10 тисяч 541 людина померла через інфекцію.
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