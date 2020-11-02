У Німеччині популярний берлінський пивний ресторан Ständige Vertretung ("Постійне представництво") вирішив внести в чорний список канцлерку Ангелу Меркель, кількох чиновників з її уряду й бургомістра німецької столиці. У такий спосіб паб відреагував на посилення карантину, яке передбачає нове закриття ресторанів і кафе.

У пабі заявили, що не хочуть більше подавати кельш і свинячі рульки тим, хто вводить такі жорсткі обмеження для ресторанів. Про це пише видання Der Tagesspiegel.

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Хто потрапив у червоний список:

Ангела Меркель – канцлерка Німеччини,

Олаф Шольц – міністр фінансів Німеччини,

Міхаель Мюллер – бургомістр Берліна,

Маркус Зедер – прем'єр-міністр Баварії,

Ділек Калайчі – сенаторка з питань охорони здоров'я в Берліні.

Керівники пабу Йорн Петер Брінкманн і його партнер Ян Філіп Бубінгер звинувачують владу в тому, що це саме вона даремно витрачала час замість підготовки до нової хвилі пандемії. Мовляв, ресторан StäV зміг підготуватися, щоб уберегти відвідувачів.

За даними інституту Роберта Коха, інфікування в гастрономічних закладах становить менше як 3%. Та попри це, уряд оголосив загальнонаціональну заборону для роботи ресторанів,

– заявили Брінкманн і Бугінгер.

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