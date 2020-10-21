Біля німецького міста Зігена підірвали міст за допомогою 60 кілограмів вибухівки. Подивитися на це зібралися близько 2 тисяч місцевих жителів.

Довжина моста сягає 340 метрів, а висота – 50 метрів. Про це повідомило видання BILD.

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Залишки після вибуху розбиратимуть ще 2 місяці. А видовищне відео опублікували у мережі.

Чому міст підірвали

Його підірвали, щоб прокласти на цьому місці нову естакаду. Уряд планує розширити дорогу до 6 смуг. Відкрити новий міст планують у 2024 році.

"Найголовнішим було не пошкодити споруду поруч. Заряди були встановлені по всій довжині та налаштовані таким чином, щоб він після вибуху впав у бік", – пояснив інженер Міхаель Шнайдер.

Дивіться відео підриву моста у Німеччині: