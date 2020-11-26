У Німеччині провели масштабний рейд проти українських нелегальних заробітчан
Поліція та митники Німеччини спільно здійснили у 25 листопада масштабну спеціальну операцію по всій країні. Спрямована вона була проти нелегального працевлаштування заробітчан (здебільшого – жінок з України) у приватних домогосподарствах.
Заходи у рамках операції проти нелегалів в Німеччині були екстраординарними
- Протягом доби – середи 25 листопада – понад 1000 силовиків обшукали 130 помешкань та комерційних приміщень у 13 федеральних землях Німеччини, пише DW.
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- У результаті вилучили носії даних, документи, зброю, десятки тисяч євро готівки та кілограм золота.
- А ще й на території Польщі місцеві правоохоронці для допомоги німецьким взялися за 3 головних підозрюваних у цій же справі (річ у тім, що вони – громадяни Польщі).
У чому суть справи, якій проводили спецоперацію
- 3 поляків та ще 71 людину на території Німеччини підозрюють у нелегальному перевезенні іноземців за гроші.
- Цих іноземців надалі незаконно працевлаштовували, а потім ще й відбирали їхні заробітки.
- Тільки податкові збитки держави німці оцінили у 14 мільйонів євро (розслідувати справу почали 3 роки тому).
Який стосунок до справи мають українці
- У 2017 році німецькі правоохоронці звернули увагу на громадян України, які у Німеччині перебували нібито з туристичною метою.
- Насправді ж ці люди без необхідних дозволів працювали на компанії, які займалися приватним доглядом за людьми вдома.
- Ба більше, працівники з України не мали необхідної кваліфікації, аби надавати послуги такого штибу.
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