Поліція та митники Німеччини спільно здійснили у 25 листопада масштабну спеціальну операцію по всій країні. Спрямована вона була проти нелегального працевлаштування заробітчан (здебільшого – жінок з України) у приватних домогосподарствах.

Заходи у рамках операції проти нелегалів в Німеччині були екстраординарними Протягом доби – середи 25 листопада – понад 1000 силовиків обшукали 130 помешкань та комерційних приміщень у 13 федеральних землях Німеччини, пише DW. Варто знати Соцвиплати для українців в Італії у 2021: розмір та умови отримання У результаті вилучили носії даних, документи, зброю, десятки тисяч євро готівки та кілограм золота.

носії даних, документи, зброю, десятки тисяч євро готівки та кілограм золота. А ще й на території Польщі місцеві правоохоронці для допомоги німецьким взялися за 3 головних підозрюваних у цій же справі (річ у тім, що вони – громадяни Польщі). У чому суть справи, якій проводили спецоперацію 3 поляків та ще 71 людину на території Німеччини підозрюють у нелегальному перевезенні іноземців за гроші.

іноземців за гроші. Цих іноземців надалі незаконно працевлаштовували, а потім ще й відбирали їхні заробітки.

Тільки податкові збитки держави німці оцінили у 14 мільйонів євро (розслідувати справу почали 3 роки тому). Який стосунок до справи мають українці У 2017 році німецькі правоохоронці звернули увагу на громадян України, які у Німеччині перебували нібито з туристичною метою.

Насправді ж ці люди без необхідних дозволів працювали на компанії, які займалися приватним доглядом за людьми вдома.

за людьми вдома. Ба більше, працівники з України не мали необхідної кваліфікації, аби надавати послуги такого штибу. У справі зафіксовано понад 1400 випадків нелегального перебування та працевлаштування в Німеччині.



Причому майже завжди мовиться про жінок з України: їх вербували польські фірми в Україні, а потім майже за безцінь продавали їхню роботу німецьким замовникам. Читайте також У Польщі українець загинув під час затримання поліцією: що кажуть в посольстві