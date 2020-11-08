В Німеччині є ферма, де доять верблюдів. Вона розташована в Люнебурзькій пустці у землі Нижня Саксонія. Там живуть 60 одногорбих та двогорбих верблюдів, яких використовують здебільшого для організації туристичних верхових прогулянок.

Ферма отримала європейський номер виробника молочної продукції. Про це повідомили на сайті Dpa International.

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Літр – за 11 євро

Літрова пляшка коштує 11 євро (приблизно 370 гривень). Вже найближчим часом ферма матиме можливість виробляти та продавати пастеризоване верблюже молоко у пляшках.

Для оформлення сертифікату, який дає право доставляти продукцію в усі країни Євросоюзу, потрібно виконати ще кілька формальностей.



Етикетки для німецького верблюжого молока / Фото Dpa

Ця ферма була і поки залишається єдиною у всій Німеччині, де виробляють верблюже молоко.

Секрети виробництва

Господиня ферми Беке Марквард розповіла, що для пастеризації молока використовуватимуть низькотемпературний варіант – нагрівання до 72 градусів. Це дозволить зберегти смакові якості продукту.

Розведення верблюдів для сім'ї Марквард спочатку було не основною роботою, а хобі. Андреас Марквард мріяв завести собі верблюда ще в дитинстві. За основною професією чоловік і жінка – геодезисти. Але зараз все більше часу приділяють фермі



Верблюжа ферма в Німеччині / Фото Dpa

Для того, щоб отримати молоко, використовують доїльний апарат. Процес підготовки займає більше часу, ніж, наприклад, на коров'ячих фермах.

За словами Беке Марквард, верблюдиці дають молоко тільки тоді, якщо десь поруч є верблюденя. Доять там тільки одногорбих верблюдиць – дромедарів. Від кожної з 8 верблюдиць, які зараз дають молоко, на фермі отримують від 2 до 5 літрів в день.