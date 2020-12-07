У чотитьох містах Німеччини 5 – 6 грудня відбулися масові протести проти коронавірусних обмежень. Зокрема, мешканці Дюссельдорфа, Бремена, Мангейма й Шверина розкритикували уряд та їхні методи боротьби з пандемією. Водночас відбулися і демонстрації прихильників карантину.

На підтримку уряду виступили представники церков і профспілок, а також співробітники лікарень та персонал з догляду за літніми і немічними людьми. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

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Як відбувалися протести

У суботу, 5 грудня, акції протесту прокотилися відразу у трьох містах: Шверин, Бремен і Мангейм. Якщо у Шверині, за даними поліції, демонстрації пройшли без серйозних правопорушень, натомість у Бремені та Мангеймі фіксували численні порушення.

Зокрема, у Бремені організаторам демонстрації проти карантинних обмежень не вдалося узгодити її проведення з міською владою. Незважаючи на це, у багатьох районах міста коронаскептики все ж вийшли на вулиці.

У результаті поліція зафіксувала 700 випадків адміністративних правопорушень і 70 випадків порушення громадського порядку, а також винесла понад 900 попереджень про заборону перебування на певній території.

Водночас у Бремені того ж дня відбулися 8 дозволених демонстрацій на підтримку заходів уряду.



Німці протестують проти дій уряду щодо пандемії коронавірусу / Фото DW

У Мангеймі міська влада також заборонила страйк проти карантину. Адміністративний суд визнав цю заборону правомірною, вказавши, що вже в закликах до демонстрацій критики карантинних заходів дали зрозуміти, що не збираються дотримуватися обмежень. Але люди таки вийшли на вулиці.

У неділю, 6 грудня демонстрації учасників обох таборів пройшли у Дюссельдорфі. Зокрема, участь у антикарантинних протестах взяли 800 німців.



Німці протестують проти дій уряду щодо пандемії коронавірусу / Фото DW

Німці не вперше виступають проти карантину

Акції коронаскептиків та контрдемонстрації відбулися 22 листопада у Берліні, Лейпцигу, Франкфурті-на-Майні та інших містах. У поліції повідомляли про затримання через сутички протестувальників.

Візьміть до уваги! Протести проти коронавірусних обмежень зазвичай організовує рух Querdenken, який виступає проти карантинних обмежень. Через ознаки радикалізації окремих учасників цього руху деякі політики Німеччини порушили питання про необхідність вивчення його діяльності Федеральним відомством з охорони конституції.