Як німці протестують проти карантину: фото
У чотитьох містах Німеччини 5 – 6 грудня відбулися масові протести проти коронавірусних обмежень. Зокрема, мешканці Дюссельдорфа, Бремена, Мангейма й Шверина розкритикували уряд та їхні методи боротьби з пандемією. Водночас відбулися і демонстрації прихильників карантину.
На підтримку уряду виступили представники церков і профспілок, а також співробітники лікарень та персонал з догляду за літніми і немічними людьми. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.
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Як відбувалися протести
У суботу, 5 грудня, акції протесту прокотилися відразу у трьох містах: Шверин, Бремен і Мангейм. Якщо у Шверині, за даними поліції, демонстрації пройшли без серйозних правопорушень, натомість у Бремені та Мангеймі фіксували численні порушення.
Зокрема, у Бремені організаторам демонстрації проти карантинних обмежень не вдалося узгодити її проведення з міською владою. Незважаючи на це, у багатьох районах міста коронаскептики все ж вийшли на вулиці.
У результаті поліція зафіксувала 700 випадків адміністративних правопорушень і 70 випадків порушення громадського порядку, а також винесла понад 900 попереджень про заборону перебування на певній території.
Водночас у Бремені того ж дня відбулися 8 дозволених демонстрацій на підтримку заходів уряду.
Німці протестують проти дій уряду щодо пандемії коронавірусу / Фото DW
У Мангеймі міська влада також заборонила страйк проти карантину. Адміністративний суд визнав цю заборону правомірною, вказавши, що вже в закликах до демонстрацій критики карантинних заходів дали зрозуміти, що не збираються дотримуватися обмежень. Але люди таки вийшли на вулиці.
У неділю, 6 грудня демонстрації учасників обох таборів пройшли у Дюссельдорфі. Зокрема, участь у антикарантинних протестах взяли 800 німців.
Німці протестують проти дій уряду щодо пандемії коронавірусу / Фото DW
Німці не вперше виступають проти карантину
Акції коронаскептиків та контрдемонстрації відбулися 22 листопада у Берліні, Лейпцигу, Франкфурті-на-Майні та інших містах. У поліції повідомляли про затримання через сутички протестувальників.
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