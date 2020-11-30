У Німеччині вперше за 10 років не відкрилися традиційні різдвяні ярмарки. Все через запровадження ще жорсткіших коронавірусних обмежень. Варто зазначити, що деякі регіони країни ще місяць тому оголосили, що ярмарків не буде.

Наприкінці жовтня повідомляли і про скасування знаменитого Нюрнберзького ярмарку. Відмовились від масових святкувань і в Саксонії, яку називають "Різдвяною землею", повідомляє Укрінформ.

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Що вирішили у столиці

Влада у Берліні довго вагалася, як чи святкувати Різдво масово. Кожного року на Потсдамерплац ринок відкривався набагато раніше. Там цьогоріч навіть почали споруджувати торговельні ряди. Однак після рішення влади провели повний демонтаж і каруселі, і гірки, і павільйонів.

Менеджер цього ринку заявив, що навіть якби ярмарки відкрились, це було б не вигідно. Все через те, що все одно необхідні карантинні обмеження. Не відкрили ринки і на Жандарменмаркт, і перед палацом Шарлотенбург.

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Що робити німцям

Жителі Німеччини все одно зможуть придбати яблука в карамелі або пряники, млинці або підсмажені сосиски. Окремим павільйонам дозволили працювати на площах перед торговельними центрами. Там можна буде знайти навіть глінтвейн, однак проситимуть не пити його поряд з місцем торгівлі.

Різдво у Німеччини буде набагато скромнішим, ніж зазвичай. Хоча в традиційних місцях і з'явилися ялинки, але ілюмінація міст є не такою яскравою.